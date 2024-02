Geolier, Annalisa e Bertè guidano il boom di Sanremo 2024 su TikTok

Sanremo 2024 cresce anche sulla piattaforma più amata dai giovani, TikTok, dove con 2 miliardi di visualizzazioni i video con hashtag #Sanremo2024 registrano un +66% rispetto a quelli del 2023.

Questo risultato relativo alla giornata del 10 febbraio, ovvero quello della finale, segna + 365% rispetto al giorno in cui la kermesse ha avuto inizio.

Con 57.000 video creati utilizzando “I p’ me, tu p’ te” Geolier è il vincitore per il popolo di TikTok. Lo seguono due donne: Annalisa e Loredana Berté. Questi i dati aggiornati alle 07.00 del 11.02.2024:

I p’ me, tu p’ te – Geolier (@ilverosecondino) – 57.500 video

Sinceramente – Annalisa (@annalisaufficiale) –– 36.500 video

Pazza – Loredana Berté (@loredanaberteofficial) – 12.200 video

TikTok premia anche gli artisti di altre generazioni come i Ricchi e Poveri che registrano la maggior crescita percentuale di Follower, il 281%. Ad oggi il duo conta più di 45.000 follower.

Dopo i Ricchi e Poveri a registrare una crescita dei follower sono i bnkr44 (+95,38%) e BigMama (+29,4).

Sono 137mila i video che fino alla giornata di sabato sono stati creati utilizzando i suoni delle canzoni in gara presenti su TikTok (dati aggiornati alle 07.00 del 11.02.2024).

Cresce anche il profilo ufficiale del Festival di Sanremo su TikTok. @sanremorai che supera i 547mila follower. Il giorno prima dell’inizio del Festival, il profilo contava 369mila follower e aveva raggiunto oltre 8.3milioni di like per i contenuti postati fino a quel momento.

Negli ultimi 5 giorni, sono stati oltre 177mila i nuovi follower (+48% vs lunedì 5.2) e 7milioni i nuovi like (+84% vs lunedì 5.2).