Sanremo 2024 su TikTok: le Canzoni Preferite dalla community

La vivacità e la creatività della community di TikTok si sono manifestati in una serie di contenuti esclusivi, regalando agli utenti della piattaforma una panoramica unica sul backstage del Festival di Sanremo 2024.

“Non mi sento tanto bene” di Ghali: La Colonna Sonora Perfetta per il Festival La canzone “Non mi sento tanto bene” di Ghali si è rivelata una risposta perfetta per affrontare le lunghe giornate del Festival. Con la sua atmosfera coinvolgente, il brano ha offerto un valido supporto agli utenti mentre si preparavano per le lunghe notti di spettacolo.

Aurora D’amico e la Versione Inglese di “Sinceramente” di Annalisa Aurora D’amico ha stupito la community con la sua versione inglese del brano Sinceramente di Annalisa. Il tocco internazionale della sua interpretazione ha aggiunto un nuovo livello di fascino alla già viralissima canzone, invitando gli utenti di TikTok a canticchiare when I when I when I.

Jr Stit: Il Maestro dei Mashup Il DJ e producer Jr Stit ha dimostrato ancora una volta la sua maestria nel mixare e remixare brani musicali. Già all’opera per creare mashup coinvolgenti, ha mescolato le canzoni in gara con hit mondiali, come nel caso del remix di I p’ me, tu p’ te di Geolier, trasformata in Yo x Ti, Tu x Mi di ROSALÍA e Ozuna.

Dietro le Quinte dei Cantanti in Gara Tra un’interpretazione e l’altra, i cantanti hanno trovato il tempo per momenti di svago e divertimento. Angelina Mango ha condiviso un momento di tattoo art, mentre l’attore Massimiliano Caiazzo ha mostrato orgogliosamente il suo tatuaggio a forma di… maialino addormentato!

Lezioni di Lirica per Big Mama con Il Volo Big, la cantante ha avuto l’onore di ricevere lezioni di lirica da nientemeno che il trio de Il Volo. Un momento di formazione artistica che ha dimostrato la versatilità e la preparazione dei talenti in gara.

Il Tre e Alfa: Protagonisti di Ironici Siparietti Il duo Il Tre e Alfa ha regalato alla community momenti di pura comicità e ironia, sfruttando il proprio percorso condiviso su TikTok per creare divertenti siparietti e scambi di battute.