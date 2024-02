Sanremo 2024 su Spotify Geolier, Annalisa e Mahmood guidano una carica da oltre 120 milioni di ascolti in 5 giorni

Grandissimo successo per i brani del Festival di Sanremo 2024 su Spotify Itaia (ma non solo) a soli cinque giorni dal lancio dei 30 brani in digitale.

Mercoledì 7 febbraio 2024 alle 02:30, poco dopo la fine della prima puntata dell’ultimo Festival condotto da Amadeus, le canzoni dei 30 artisti in gara sono state pubblicate in contemporanea su tutte le piattaforme digitali.

In questi cinque giorni le canzoni di Sanremo 2024 hanno collezionato un totale di 121.174.842 di streaming sul solo Spotify con una media di 4.039.161 a brano.

Un successo che è anche globale visto che il giorno successivo, il 7 febbraio, cinque canzoni hanno debuttato anche nella Top 200 Spotify Global.

Per la precisione Geolier ha debuttato alla posizione numero #48, Annalisa alla #75, Mahmood alla #79, Angelina Mango alla #96 e Irama alla #134. L’8 febbraio Geolier ha iniziato a scendere mentre Mahmood è andato a risalire con “Tuta gold” arrivando sino a posizionarsi l’11 febbraio alla posizione numero #36.

