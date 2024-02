Sanremo 2024 prima serata Mengoni promosso e un podio femminile provvisorio

Sanremo 2024 prima serata, di seguito un riassunto dei momenti più importanti della serata e le pagelle della redazione. Per le pagelle del nostro critico Fabio Fiume qui.

La serata è dedicata principalmente alle esibizioni della gara ma vediamo cosa è successo fuori la gara:

Apertura con la Fanfara dei Carabinieri che suonano La fedelissima fuori dall’Ariston.

Marco Mengoni da l’inizio ufficiale del festival e chiede di respirare a tutto il pubblico (momento yoga), poi si esibisce con Due Vite con una scenografia a forma di luna.

Sulle esibizioni da notare la grande emozione di Clara per la prima volta sul palco, Sangiovanni e il suo primo piano in camera pentito, La Sad che sensibilizzano sul Telefono Amico prevenzione al suicidio promosso da La Sad, Ghali e il suo alieno in sala, Negramaro con i loro suoni internazionali, Annalisa che fa ballare su un pezzo che “quando quando quando” l’abbiamo già in testa, la Mannoia a piedi scalzi, Irama e il doppio colore della sua voce.

Ibrahimovic a sorpresa sul palco dell’Ariston con una gag insieme all’orchestra.

Mengoni da co-conduttore si presenta sul palco con vari oggetti simbolo del festival: la scopa di Morandi, il materasso per non far buttare dalla balconata nessuno, il retino per raccogliere gli spartiti per ricordare quando presto Antonella Clerici perché l’orchestra lanciò gli spartiti per l’ingiustizia dell’esclusione di Malika Ayane. Infine prende delle manette, perchè si sa ci sono dei cantanti che vengono in coppia e poi uno se ne va (Bugo e Morgan)

ma chi, fino al dispositivo per il “non bacio” (dopo lo scandalo dello scorso anno di Fedez e Rosa Chemical)

Sale sul palco Daniela di Maggio madre di Giò Giò che legge una lettera commovente (ne abbiamo parlato qui)

Omaggio a Totò Cutugno, con le sue quindici partecipazioni. La sua voce riempie l’Ariston con Gli Amori.

Ricordato da Amadeus Roberto Rossi direttore di orchestra e discografico della Sony. Ne abbiamo parlato qui

Medley di Marco Mengoni Io ti aspetto, Guerriero, Ti ho voluto bene veramente, Mi fiderò, Proteggiti da me, Pazza musica, Io ti ho aspetto (altra versione), L’essenziale.

Loredana Bertè fa alzare in piedi tutti e i The Kolors fanno ballare tutti, Geolier spezza la gara con rap e napoletano, Alessandra Amoroso ferma e dritta con la sua estensione vocale, Angelina Mango scaccia La Noia, BigMama twerka, i Ricchi e Poveri si sono impacchettati in un fiocco rosso, Mr. Rain porta due altalene sul palco, Bnk44 la boyband con i balli coordinati, Dargen D’Amico non sente bene dall’auricolare.

In sintesi il patto è stato rispettato, tutto finisce nei tempi. Grande spazio alla lunga gara, clicca su continua per la classifica dei top five e le pagelle della redazione.