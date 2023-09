Festival di Sanremo 2024: Nell’ultimo Amadeus la rivalsa del pop?

Festival di Sanremo 2024, il cast secondo il critico musicale Fabio Fiume.

Chiariamo subito, e nuovamente, per chi non ha letto i miei precedenti articoli sul prossimo Festival di Sanremo.

Non vi sto parlando di artisti che hanno presentato un brano, o che il mio amico immaginario Amadeus , ha invitato. Sto semplicemente considerandomi come uno da lui assoldato per avere consiglio, per essere bisbigliato all’orecchio quel nome che magari sta sfuggendo, quello più utile per un cast vario e, come già da lui ampiamente dimostrato in questi anni, estremamente funzionale al benessere della musica ed al significato di Sanremo come momento di lancio significativo, degno dei migliori tempi.

In questi termini ho valutato fin qui tutte le carie categorie possibili: (debutti, band, urban, dive) ed il fatto che abbia dato 7 nomi, chiamiamoli principali, per categoria, più qualche altro in seconda battuta, non vuol dir certo che ci vorrebbero 50 posti disponibili.

E’ chiaro che fra questi poi andrebbe fatta una scelta e, come sempre dico, questa la deve dettare assolutamente la bontà della canzone.

Detto questo dopo aver esplorato il mondo delle dive, delle giovani voci femminili, sento proprio fortissimo il bisogno, un’esigenza che dalla punta della lingua non può che sentirsi esaudita nell’approdo alle orecchie del mio amico Amadeus, cioè quella di ridare vita al grande pop maschile sul palco del Festival.

Perché è chiaro che le nuove esigenze di mercato hanno quest’anno spostato il tutto verso territori urban, tanto da farmici dedicare una consiglio/categoria apposita. Però il pop è da sempre il sano portatore delle canzoni che poi ci portiamo dietro, quelle che cantiamo e quindi come tale, deve tornare a risplendere.

Nel setacciare fra i vari comparti della mia mente, sono chiaramente emersi diversi nomi che unirebbero questo mio pensiero appunto, spero condiviso dal Sebastiani, con l’esigenza spettacolo, con l’accensione dei tasti giusti da parte della stampa, con la curiosità generale e non da ultimo con le possibilità da classifica dopo.

