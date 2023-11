Marco Mengoni: dalla vittoria a Sanremo 2023 alla co-conduzione di Sanremo 2024

Avendo vinto la 73esima edizione del Festival di Sanremo con la sua “Due Vite” (230 milioni di stream audio e video, 4 platini in Italia, 1 platino in Svizzera e oltre 93 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale), Marco Mengoni sarà il superospite musicale della prima serata di Sanremo 2024. Ma non solo! Il cantautore di Ronciglione vestirà infatti anche i panni del co-conduttore.

Ad annunciarlo è stato Amadeus durante la prima puntata dal Foro Italico di Viva Rai2! con ospiti Francesco Totti, Marco Mengoni e, per l’appunto, lo stesso Amadeus.

Il direttore artistico della kermesse della città dei fiori è arrivato al Foro Italico a bordo di una golf car a tema “Sanremo” in compagnia del noto cantautore, reduce dal suo primo tour nei palazzetti e nelle arene più importanti d’Europa. (45mila biglietti venduti).

“È tutto inaspettato“, ha commentato Mengoni al Tg1. “Bisogna essere pronti a tutto, come fosse un test di cultura generale“.

Marco Mengoni co-conduttore a Sanremo 2024

Con 14 anni di carriera alle spalle, 78 dischi di platino, 2.2 miliardi di streaming, 8 album in studio e 10 tour live, Marco Mengoni non si ferma. Anzi, si mette nuovamente in gioco, questa volta in un ruolo inedito, che lo vedrà tornare sul palco in cui trionfò nel 2013 con “L’essenziale” e ancora, dieci anni dopo, con “Due Vite“.

Il suo esordio sul palco dell’Ariston risale però al 2010, anno in cui presentò il brano “Credimi Ancora“, classificandosi terzo. Tutto il resto è… storia!