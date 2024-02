Sanremo 2024, Maninni: virale la gag autoironica con Fabrizio Moro

Sulle principali piattaforme social sta diventando virale un video postato dallo stesso Maninni in cui il cantautore non viene riconosciuto dal suo ex prof di canto ad Amici, Fabrizio Moro.

Maninni, in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Spettacolare“, brano già disponibile in streaming per Columbia Records / Sony Music Italy, sta così conquistando il popolo del web, oltre che per il suo indiscusso talento, per l’oggettiva bellezza e per lo stile (qui le pagelle look di Simone Frulio), anche per l’autoironia.

Al momento dell’annuncio del cast dei Big da parte di Amadeus, il cantautore fu infatti il primo a giocare sui tanti meme e contenuti social inerenti il fatto che il suo nome, rispetto a quelli degli altri cantanti in gara, fosse il meno conosciuto dal grande pubblico.

SANREMO 2024, MANINNI: LA GAG CON FABRIZIO MORO

Nelle scorse ore Alessio, questo il vero nome dell’artista, ha incontrato Ermal Meta, che questa sera duetterà con lui sulle note di “Non mi avete fatto niente“. Meta era accompagnato da Fabrizio Moro, che con il cantautore vinse il Festival di Sanremo 2018 proprio con questo brano.

Nel video pubblicato da Maninni – che ha dimostrato di prendere molto sul serio il suo lavoro (e il percorso dell’ultimo anno lo dimostra), ma di non prendersi troppo sul serio – il ragazzo saluta Fabrizio, chiedendogli se si ricorda di lui, ma il cantautore ha un vuoto di memoria e, a quel punto, interviene Ermal che, con una battuta ironica nei confronti dell’amico, esclama: “Guarda che quello è anziano, non si ricorda niente“.

Per chi non lo sapesse, Maninni partecipò ad Amici nel 2016, senza accedere alla fase del Serale, e quell’anno Moro era uno dei professori del programma.

Ovviamente, essendo passati 8 anni, si tratta di episodi che nel caos e nella fretta sanremese possono accadere.