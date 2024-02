SANREMO 2024 LOOK, I TOP E FLOP DELLA TERZA SERATA. Sofisticato Maninni, Too much La Sad

Sanremo 2024 i look top e flop della terza serata a cura di Simone Frulio (Founder & Creative Director di MoMo By Savigel Forbes Under 30).

Stamattina pochi preamboli e dritti al sodo.

Angelina: il mio primo top non puó non andare a lei. Pronta ad andare sul ring con cappuccio e gambe scoperte. Aggressiva, ma delicata allo stesso tempo grazie alle fantasie di Etro e all’incredibile lavoro del suo stylist, Nick Cerioni.

Promossa a pieni voti.

Santi Francesi: li tenevo d’occhio da qualche serata e ieri sera mi hanno finalmente convinto al 100% per inserirli nella mia top 3. Sexy, eleganti, quasi d’altri tempi ma contemporanei. Look convincente e, cosa più importante, perfetto per la loro canzone in gara. Insomma: un look che lascia amore in bocca e non…l’amaro 😉

Maninni: poco da dire in realtà. Sofisticato, total black e in perfetta armonia con il suo hair style.

Pensavo passasse inosservato e invece, ritornando alla filosofia della semplicità, ieri sera mi è rimasto particolarmente impresso. Un bel top.

Come ogni mattina, peró, arriva anche il momento dei flop. Cliccate in basso su continua per scoprirli.