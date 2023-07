Sanremo 2024: fuori il nuovo regolamento, il migliore di sempre

Sanremo 2024 sta per entrare nel vivo e Amadeus ce lo ha ricordato nelle scorse ore, pubblicando il regolamento ufficiale del festival in cui ha inserito diverse novità andando a migliorare sempre più il regolamento rendendo il compito dei suoi successori ancora più impervio.

Le novità più chiacchierate e di impatto reale riguardano la giuria, la serata cover e le co-conduzioni durante le varie serate all’interno del teatro Ariston.

Precisiamo che, in base a quanto letto, è possibile evincere che questo vademecum sanremese sia uno dei migliori mai redatti nella storia della manifestazione per idee e completezza.

Riuscire a fare meglio, almeno per le prossime due, tre edizioni, sarà davvero arduo compito. Poi, come in tutte le cose, bisognerà vedere l’impatto di questi cambiamenti sulla reale riuscita delle cinque giornate sanremesi.

sanremo 2024, ecco i dettagli del nuovo regolamento

Nel regolamento di Sanremo 2024, che consta di ben 32 pagine, si parte con lo specificare le date di questa edizione, dal 6 al 10 febbraio 2024, per poi proseguire con tutto il resto.

Gli artisti in gara saranno 26, inclusi i 3 vincitori di Sanremo Giovani, che si esibiranno tutti già dalla prima serata. Questa è una novità che dovrà essere ulteriormente dettagliata.

Il rischio di avere una prima serata estremamente lunga è davvero alto e, al netto della eventuale presenza di uno o due ospiti e di quanto visto gli anni precedenti, è facile prevedere una chiusura non prima delle 02:00 del mattino.

Un’altra grande novità è quella relativa alle serate cover.

Come già annunciato dallo stesso Amadeus il giorno prima della pubblicazione del regolamento, i 26 artisti avranno assoluta libertà di scelta della cover.

Potranno scegliere un brano di loro proprietà o di altri artisti con la sola regola che i suddetti brani non siano stati pubblicati dopo il 31 dicembre 2023.

Nel regolamento è specificato anche, citando testualmente, che “gli Artisti dovranno interpretare la Cover affiancati da un artista Ospite, italiano o straniero, da loro individuato in accordo con il Direttore Artistico e con Rai.

Gli Artisti di riconosciuta fama che partecipano già alla gara del Festival in coppia tra loro (o in team più ampio), come” sodalizio artistico” formato per l’occasione, potranno non avvalersi della presenza dell’artista Ospite”.

LE GIURIE

Passiamo al lato forse di maggior impatto in questo regolamento di Sanremo 2024, cioè la nuova composizione delle giurie.

Quest’anno viene sostituita la giuria demoscopica con la Giuria delle radio formata da emittenti radiofoniche individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano.

La restante parte, come sempre, sarà formata da Sala Stampa e dal televoto.

Nel dettaglio, la Sala Stampa sarà chiamata a votare per la serata del 6 febbraio, la Giuria delle Radio e il televoto parimenti seconda e terza serata, tutti e tre i settori quarta serata, solo televoto in finale.

I voti della quarta serata saranno così ripartiti: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%.

Come ogni anno, la somma delle varie votazioni ottenute nel corso delle quattro serate darà vita alle differenti classifiche che si aggiorneranno di giorno in giorno, per poi avere il proprio completamento con il voto finale del pubblico.

In finale le cose cambieranno, esattamente come successo lo scorso anno.

Al termine delle esibizioni verranno comunicati i primi 5 classificati e, da questi, si avrà un’ulteriore votazione che non prenderà in considerazione le classifiche precedentemente ottenute con le varie medie.

Si procederà a una nuova votazione del pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio.

I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%.

i cantanti in gara saranno co conduttori

Un’altra grossa novità di Sanremo 2024 sarà la possibilità di vedere, per la prima volta, tutti i 26 cantanti in gara cimentarsi anche come co conduttori nel corso della seconda e terza serata.

I 13 artisti che non si esibiranno il 7 febbraio saranno al fianco di Amadeus per presentare i 13 colleghi che, invece, riproporranno i loro inediti e viceversa per la serata dell’8 febbraio.

L’associazione tra gli Artisti “presentatori” e gli Artisti interpreti durante le due Serate avverrà con un sorteggio pubblico, che avrà luogo preferibilmente durante le conferenze stampa giornaliere previste nelle giornate del 7 e dell’8 febbraio 2023.

Probabile, dunque, che Amadeus decida di farsi affiancare solo ed esclusivamente dai “suoi” artisti in gara e di non prevedere nessuna presenza esterna, anche se resta un’ipotesi di difficile realizzazione.

Per quanto concerne la presentazione della ipotetica canzone a Sanremo 2024, nel regolamento è specificato che:

“…potranno essere presentate proposte artistiche (brani con relativi artisti interpreti), da parte di artisti oppure da loro rappresentanti o da altri soggetti da loro debitamente autorizzati, rispettose dei requisiti di livello richiesti e sopra indicate per la partecipazione, che – ai fini della loro valutazione – dovranno preferibilmente pervenire entro il 27 novembre 2023 a: RAI – Organizzazione del Festival via Montesanto 68, 00195 Roma (dal lunedì al venerdì orario 10.00-18.00), secondo le modalità preferite, se per e-mail all’indirizzo produzionesanremo@rai.it (e/o altra e-mail che sarà comunicata dall’Organizzazione del Festival). Le proposte pervenute oltre tale data potranno non essere prese in considerazione.”

Dunque, a partire dal 27 novembre 2023 scatterà ufficialmente il countdown per la composizione della rosa definitiva dei 23 partecipanti + i tre vincitori dei Giovani.

non ci sarà un nuovo “morandi-gate” o “fedez-gate”

Il regolamento di Sanremo 2024 prevede una clausola molto interessante sui brani inediti che verranno presentati in gara e che, probabilmente, è stata inserita dopo i fatti degli scorsi anni successi a Fedez e Morandi.

In passato, infatti, i brani dei due artisti erano stati accidentalmente ripresi e caricati sui social e questa cosa, come noto, avrebbe dovuto prevedere l’esclusione dal festival.

Per evitare di ricadere in episodi simili, spiacevoli e di certo non voluti dai suddetti artisti, nel regolamento è previsto che la canzone può essere considerata ‘nuova’ e pienamente ammissibile se:

“Le canzoni – nell’insieme della composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario – siano state solo occasionalmente interpretate e/o eseguite dal vivo (ovvero diffuse in versione registrata) in un contesto privato e/o familiare o comunque al di fuori dell’esercizio della professione artistica seppure sia avvenuta una ripresa e/o registrazione e/o riproduzione da chicchessia senza il consenso e/o all’insaputa degli Artisti medesimi.”

Dunque se il Fedez di turno, accidentalmente, viene ripreso dal Leone Lucia di turno e il video finisce in rete, da quest’anno non ci saranno conseguenze.

Altra nota, immancabile ormai, è che il vincitore di Sanremo 2024 andrà di diritto all’Eurovision Song Contest che, nel 2024, tornerà in Svezia.

Di tutti questi punti, quello che sicuramente ha destato maggior interesse è relativo alla sostituzione della poco chiara giuria demoscopica con la Giuria delle Radio.

A tal proposito, sul web hanno iniziato a girare commenti relativi alla scelta delle suddette radio che avranno diritto di voto ma, al momento, non esiste nessun elenco formale per potere dare un giudizio.

La cosa più ovvia, anche per praticità, sarebbe fare riferimento alle radio iscritte al sistema di rilevazione dei dati RadioTER per avere un listone quanto più completo possibile da nord a sud ma, come noto, la Rai ha sempre preso le distanze da tale azienda e dal proprio sistema audiometrico.

E’ anche noto, tra l’altro, che determinate radio potrebbero avere dei personali interessi legati alle edizioni dei brani in gara dunque bisognerà fare una scelta chiara, netta, senza avvantaggiare o svantaggiare nessuno.

Il resto del regolamento è disponibile sui canali ufficiali della Rai cliccando qui.