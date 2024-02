Sanremo 2024, Giovanni Allevi: “Non potendo contare sul mio corpo, suonerò con l’anima”

Giovanni Allevi porta all’Ariston un racconto toccante sui suoi giorni di malattia.

Dopo una lunga battaglia contro il mieloma multiplo, una forma di cancro originata dal midollo osseo, il compositore italiano ha condiviso che la sua lotta contro la malattia non è ancora giunta a una completa vittoria. Questa sfida, che lo ha tenuto lontano dal palcoscenico e dal suo amato pianoforte per quasi due anni, non ha però spento il suo spirito combattivo.

Prima della diagnosi, Allevi aveva segnalato “dolori acuti” durante le sue performance, sintomi che si sono poi rivelati essere correlati al mieloma multiplo. In uno dei suoi recenti post su Instagram, ha raccontato della sua battaglia contro il dolore, affrontandolo con pazienza e un passo alla volta emergendo dall’inferno. Il mieloma multiplo è noto per provocare dolori ossei intensi, soprattutto nella regione della schiena, del bacino e delle costole, oltre a aumentare il rischio di fratture. Nel caso di Allevi, queste fratture hanno coinvolto diverse parti del corpo, mettendo a dura prova la sua resilienza fisica e mentale.

Il mieloma multiplo è una neoplasia che colpisce specifiche cellule del midollo osseo chiamate plasmacellule, responsabili della produzione di anticorpi per il sistema immunitario. Queste cellule sono distribuite all’interno del midollo osseo, un tessuto presente principalmente nelle ossa piatte come quelle del bacino e delle costole, oltre a trovarsi nei canali interni delle ossa lunghe.

