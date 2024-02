Sanremo 2024: conferenza stampa Emma. “Sanremo è il picco dell’onda e io apro le braccia e plano fino a riva”

Sanremo 2024: conferenza stampa Emma.

Si inizia subito con le domande.

Cosa è cambiato a livello professionale o di vita rispetto al Sanremo di Non è l’inferno?

Eravamo nel 2012 e ora siamo nel 2024. I cambiamenti sono una cosa naturale, quando ho vinto io Sanremo c’erano ancora i CD. Io ho semplicemente imparato a surfare su queste onde, ma ho mantenuto la mia personalità. I cambiamenti non vanno bene quando te li appiccicano addosso.

Apnea è il risultato di oltre 14 anni di lavoro nel campo musicale.

Tra le tue collaborazioni, da chi hai appreso di più?

Ho appreso da tutte le collaborazioni. Da quelle coi più grandi della musica italiana (da Franco Battiato, Pino Daniele, Renato Zero, Loredana Bertè), fino ai ragazzi più giovani come Gianni Bismark, Tony Effe. Ho imparato da chiunque.

Sono una persona molto umile e con tutte le persone con cui ho a che fare, ho sempre da imparate. Imparo anche da chi fa le jam session nei localetti.

Dopo Sanremo entrerò in studio per la seconda parte del viaggio (Souvenir), ma non ho ancora deciso il titolo.

Alla Emma donna: una parola per le donne che stanno affrontando un momento difficile. Qual è il tuo rapporto con la femminilità.

Più delle parole, ho sempre preferito fare i fatti. Credo di aver fatto e continuare a fare tanto.

Ho sempre vissuto la mia femminilità in maniera molto naturale. Mia mamma mi ha insegnato a non basarmi sull’esteriorità né sul giudizio che gli altri mi impogono sulla mia esteriorità. Ci sono tante donne fragili e tante persone cafone che usano il corpo della donna come insulto.

Sono figa sul palco di Sanremo che sono seguita da professionisti, ma sono figa anche quando vado a fare la spesa in tuta. Sono più figa appena sveglia, come tutte le donne.

Tuo padre era convinto che studiare la musica fosse fondamentale. Tu quanto la studi?

Zero. Io penso a lui in quanto papà ed essere umano. Ho seguito molti dei suoi consigli e, come ogni figlia, molti non li ho seguiti. Sono a Sanremo perché lui avrebbe voluto così.

In quest’anno, grazie al tour nei club dove ho avuto il confronto diretto con le persone, mi sono resa conto di quanto io sia un simbolo per molte persone con cui la vita è stata molto str***a, come con me. La malattia che mi ha perseguitato per anni e mi ha lasciato senza troppe possibiità di maternità, la morte prematura di mio padre.

La musica è sempre stata la mia ancora di salvezza.

Invece di farmi travolgere dal dolore, ho fatto un disco e un tour. Sanremo è la ciliegina sulla torta.

Quel disco è la mia tavola da surf e Sanremo è il picco dell’onda e io apro le braccia e plano fino a riva.

La tua canzone parla di un sentimento che ti toglie il fiato. Qual è quello che toglie il fiato a te?

Voi.

Io mi mortifico con le persone che mi stanno aspettando fuori dalle radio e dall’albergo, ma siamo in un tritacarne. Voi, con il vostro affetto, siete il carburante di noi artisti. Non mi sono abituata al fatto che le persone mi vogliono così tanto bene. Io non do un ca**o per scontato.

Durante l’incontro, Emma ha parlato anche del tour di cui ricordiamo le date programmate.

EMMA MARRONE – TOUR 2024

13 giugno – MONCALIERI (TO) – Ritmika Festival

3 luglio – BRESCIA – Brescia Summer Music (Arena Campo Marte)

5 luglio – PECCIOLI (PI) – Festival 11 Lune

6 luglio – MAROSTICA (VI) – Marostica Summer Festival

19 luglio – LANCIANO (CH) – Parco Villa delle Rose

3 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

6 agosto – BAIA DOMIZIA (CE) – Arena dei Pini

7 agosto – DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival (Teatro dei Ruderi)

8 agosto – ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

10 agosto – CATANIA – Sotto il Vulcano Fest (Villa Bellini)

11 novembre – Milano – Mediolanum Forum