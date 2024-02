Sanremo 2024: le classifiche al microscopio del nostro analista. Ecco chi ha decretato la vittoria di Angelina Mango

Sanremo 2024 classifiche finali serata per serata.

La 74esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa sabato notte con l’incoronazione di Angelina Mango – prima donna in 10 anni a vincere l’ambitissimo leoncino d’oro – e del suo brano “La noia“, scritto e composto assieme a Dardust (Dario Faini) e Madame (Francesca Calearo).

Come di consueto, è stata rilasciata nel corso della giornata di domenica la classifica completa delle cinque serate, che vale come sempre la pena di essere analizzata prima di scrivere i titoli di coda su questa edizione di Sanremo.

festival di sanremo 2024 classifiche e sistema di voto

Il meccanismo di voto del Festival di Sanremo 2024 prevedeva una prima esibizione di tutti e 30 i brani in concorso già il martedì sera, con una prima classifica stabilita solamente dal voto della Sala Stampa, TV e Web.

Il mercoledì e il giovedì hanno cantato 15 cantanti a serata, giudicati al 50% dal televoto e al 50% dalla Giuria delle Radio (novità di quest’anno, composta da circa 180 rappresentanti di emittenti nazionali, sovraregionali e locali).

Il venerdì, durante la serata delle cover, hanno votato tutte e tre le componenti, mentre il primo round della finale di sabato – quello che ha prodotto il tradizionale classificone dal 6° al 30° posto, ovviamente in combinazione con le serate precedenti – è stato giudicato esclusivamente dal televoto.

Le prime cinque canzoni classificate si sono qualificate per il secondo round, che è stato votato al 34% dal televoto, al 33% dalla Giuria delle Radio e al 33% dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web.

La canzone che in media ha totalizzato la percentuale più alta è stata eletta vincitrice della 74° edizione del Festival.

Il voto serata per serata

Vediamo ora il riepilogo delle votazioni serata per serata per capire chi ha veramente incoronato la canzone vincitrice di Sanremo 2024.

SANREMO 2024 CLASSIFICA PRIMA SERATA (Martedì 6 febbraio)

Come abbiamo detto, nella prima serata del Festival si sono esibiti tutti e 30 gli artisti in gara, giudicati esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web.

A ottenere la prima posizione è stata Loredana Bertè, che ha rispettato le previsioni dei pre-ascolti e preceduto altre due favorite della vigilia come Angelina Mango e Annalisa (fin da subito, dunque, ampiamente apprezzate dai giornalisti). Completano la prima top5 letta al termine della prima serata Diodato e Mahmood.

Subito fuori dai cinque si sono fermati Fiorella Mannoia, i The Kolors ed Emma, seguiti da Ghali (la cui corsa alla super finale è iniziata con un 9° posto) e Dargen D’Amico. Gli altri due eventuali superfinalisti hanno ottenuto posizioni molto meno lusinghiere: Irama si è fermato in 17° posizione, Geolier addirittura in 23° assoluta.

Tra i pesi massimi della competizione, si difendono tutto sommato i Negramaro (11°) e Il Volo (13°) mentre non parte bene rispetto alle aspettative Alessandra Amoroso (15°) e sprofondano nelle posizioni basse della classifica Mr.Rain (24°) e RengaNek (25°).

La prima maglia nera va invece a Sangiovanni, con le ultime cinque posizioni che vedono rappresentati un po’ tutti gli outsider della vigilia: 26° è Il Tre, seguono Fred De Palma, i Bnkr44, La Sad e infine appunto il quinto classificato di Sanremo 2022, Sangio.

SECONDA SERATA (Mercoledì 7 febbraio)

Gareggiano 15 artisti e votano sia il Televoto che la Giuria delle Radio, andando a formare una classifica combinata che per la prima volta tiene conto di tutte e tre le componenti.

Per onore di chiarezza va specificato che sia la giuria delle radio che la sala stampa, esprimendo le loro preferenze tramite giudizi numerici da 1 a 10, creano all’interno della propria classifica una variabilità minore rispetto a quella del televoto (dove le canzoni più votate possono anche sfiorare o superare il 20% dei consensi totali): per questo la classifica complessiva è maggiormente influenzata dal voto del pubblico rispetto a quello dei giurati, specialmente per quanto concerne le primissime posizioni.

Conquistando il 56,5% delle preferenze del pubblico da casa, Geolier comincia fin da subito a riscrivere record su record di gradimento da parte del televoto, lasciando effettivamente le briciole ai suoi colleghi (e inevitabilmente riducendo la variabilità complessiva del televoto rispetto alle edizioni passate).

Irama, classificatosi secondo, porta a casa “appena” il 7,7% – riuscendo comunque a togliersi la soddisfazione di battere al televoto Annalisa, che peraltro si era esibita prima di lui nell’ordine di uscita.

La Giuria delle Radio premia la cantante ligure con il primo posto davanti ai The Kolors, che però al televoto risultano solo terzultimi in quella che sarà la prima di diverse performance negative nel corso della settimana.

Al terzo posto per le radio c’è invece Loredana Bertè, che si issa al quarto posto della classifica di puntata malgrado il settimo posto (3,6%) raccolto al televoto. Chiude la top5 Mahmood, quinto per le radio e sesto per il pubblico – piazzamenti un po’ deludenti se pensiamo che già il giorno dopo “Tuta gold” si trovava nelle prime posizioni della classifica di Spotify, come peraltro è stato anche nel resto della settimana.

Per il pubblico raccolgono discreti consensi Il Volo e Gazzelle, che si piazzano rispettivamente in quarta e quinta posizione ma retrocedono in settima e ottava dopo l’intercessione dei radiofonici.

TERZA SERATA (Giovedì 8 febbraio)

Angelina vince la serata senza particolari problemi, conquistando il primo posto sia della classifica delle radio che di quella del televoto, ma il suo vantaggio su Ghali con il pubblico votante è decisamente esiguo (15,5% contro 13,2%).

Comincia da questa prima affermazione, in ogni caso, il percorso che la porterà ad alzare il trofeo sabato notte.

Come già detto, Ghali guadagna l’argento provvisorio piazzandosi secondo al televoto e quarto per le radio, che sono fondamentali per consentire ad Alessandra Amoroso di ottenere la terza posizione ai danni de Il Tre (quest’ultimo ottimo terzo posto al televoto, e si manterrà su buoni livelli per quasi tutta la settimana). Chiude la top5 Mr.Rain, ottavo per le radio e quinto per il pubblico.

Nella classifica delle radio erano stati premiati con un posto sul podio Diodato e i Negramaro, che però retrocedono in sesta e nona posizione per colpa di un televoto sotto le aspettative. Il pubblico apprezza invece La Sad (6° al televoto, 10° complessivi) mentre per il resto della classifica le discrepanze con la classifica delle radio rimangono minime.

SANREMO 2024 CLASSIFICA QUARTA SERATA (Venerdì 9 febbraio)

La serata delle cover, giudicata da tutte e tre le componenti del voto finale (34% Televoto, 33% Giuria della Sala Stampa, TV e Web, 33% Giuria delle Radio) porta al “risultato della discordia” che inevitabilmente andrà ad influenzare il resto del Festival.

Geolier, aiutato da un 43,3% di televoto (su 30 proposte) vince la serata malgrado il 28° posto della Sala Stampa e il 26° delle radio (che avevano già iniziato a penalizzarlo a causa delle voci diffusesi sul suo strapotere nella prima votazione).

Entrambe le giurie avrebbero assegnato la vittoria di serata a “La rondine” nella versione di Angelina Mango, che anche grazie al secondo posto del televoto (8,4%) riesce ad accomodarsi sulla piazza d’onore. Il bronzo di serata va ad Annalisa e a La rappresentante di lista, il cui duetto sulle note di “Sweet Dreams” degli Eurythmics viene apprezzato da tutte le componenti (2° per radio e sala stampa, 4° al televoto) e stacca di un’incollatura Ghali ed il suo medley “Italiano vero“.

In quinta posizione troviamo Alfa, sesto al televoto (4,7%) ma premiato dal 3° posto delle radio e dal 4° della sala stampa; il duetto su “Sogna ragazzo sogna“, con ospite Roberto Vecchioni, si rivela una delle migliori performance alla serata cover per un cantante essenzialmente già fuori classifica (ma che recupera dalla 20° posizione alla 10°).

Importante è il quinto posto al televoto di Irama e Riccardo Cocciante, con un 5,0% che stacca il 3,4% di Mahmood e i Tenores di Bitti e sarà fondamentale per consentire a “Tu no” di strappare l’ultima posizione buona per la qualificazione alla superfinale della serata successiva.

Tra gli altri, guadagnano posizioni i Santi Francesi (8° di puntata, da 24° a 17° nella classifica generale) mentre scendono Loredana Bertè (il cui duetto con Venerus conquista soltanto una 18° posizione) ed Emma (19° di puntata con il medley dedicato a Tiziano Ferro).

