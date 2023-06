Sanremo 2024: Amadeus è certo: "Sarà il mio ultimo Festival! Il numero delle canzoni in gara? Sarà la qualità a deciderlo..."

Amadeus rilascia un’importante intervista a Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano e parla per la prima volta del Festival di Sanremo 2024 confermando che sarà sicuramente il suo ultimo Festival. Almeno per il momento.

“Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare” sono state le parole di Ama in risposta alla domanda diretta del giornalista.

E sicuramente Sanremo 2025 sarà una bella gatta da pelare per la Rai perché l’eredità portata da Amadeus, un’eredità fatta di ascolti altissimi, di un rinnovamento della kermesse, di grandi nomi in gara e di un ottimo andamento delle canzoni in radio, su Spotify e nelle classifiche, pesa come un macigno.

Una delle componenti del successo dei suoi Festival sono stati sicuramente i consigli di colui che prima di lui, negli anni ’90, aveva ricreato Sanremo, Pippo Baudo (che tra l’altro compie gli anni proprio oggi e a cui dedichiamo una serie di articoli sui suoi Festival):

“Ancora oggi ringrazio Pippo. Mi disse: ‘Devi conoscere le canzoni a memoria e devi sceglierle tu, nessun altro. Se ti assumi la responsabilità di tutto, anche del colore delle transenne, conosci la macchina perfettamente e saprai rispondere a ogni domanda. Se deleghi, gli altri potrebbero sbagliare ma la colpa sarà sempre tua’”.

Ed è proprio questo il modo in cui Amadeus sceglie le canzoni…

“Ascolto tutti i brani, dal primo all’ultimo, centinaia di volte, giorno e notte. Senza presunzione: qualsiasi scelta musicale è esclusivamente mia e non permetto a nessuno di influenzarmi. Mi avvalgo di due collaboratori molto bravi: l’autore Massimo Martelli e Lavinia Iannarilli, una figura storica del Festival. Mi aiutano sul fronte organizzativo ma non sanno chi sceglierò. Non ho un ufficio, vado io dai discografici, dalle major e incontro gli indipendenti”.

Sul numero di Big, 28 lo scorso anno con il passaggio di sei big, dice che “Sarà la bellezza delle canzoni a stabilire i numeri della gara”.

L’appuntamento quindi è per Sanremo Giovani 2023 a dicembre (qui il regolamento) e il Festival di Sanremo 2024, l’ultimo di Amadeus, a Febbraio dell’anno prossimo.