I cantanti del Festival di Sanremo 2023 parlano delle loro canzoni in gara

Sanremo 2023 il significato delle canzoni in gara raccontato dagli artisti stessi.

Manca poco più di un mese al 73esimo Festival di Sanremo, il quarto con la direzione artistica e la conduzione di Amadeus. Per l’occasione i 22 big in gara, a cui si sono aggiunti poi sei giovani promossi sul campo, hanno raccontano le loro canzoni a RaiPlay. Eccezione fatta per Anna Oxa, non presente, e per Tananai che ha preferito raccontare di sé e mantenere il mistero sul brano.

Questo l’elenco dei 28 big in gara e i titoli delle loro canzoni.

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Ariete – Mare di guai

Articolo 31 – Un bel viaggio

Colapesce Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma_Cose – L’addio

Cugini Di Campagna – Lettera 22

Elodie – Due

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

gIANMARIA – Mostro

Giorgia – Parole dette male

LDA – Se poi domani

Lazza – Cenere

Leo Gassman – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Modà – Lasciami

Mr.Rain – Supereroi

Olly – Polvere

Paola & Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

Clicca su continua per conoscere il significato delle canzoni.