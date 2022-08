Sanremo 2023, Pasquale Mammaro assicura grandi ritorni... che sia la volta di Marcella Bella?

Sanremo 2023… mancano ancora sei mesi al Festival e circa quattro al momento dell’annuncio del big che prenderanno in gara alla manifestazione. C’è un nome, una garanzia oseremmo dire, per i Festival di Amadeus che promette grandi ritorni. Si tratta del manager Pasquale Mammaro.

L’impresario inizia la sua carriera nel 1975 nelle radio private di Roma e, in seguito, approda alla discografia. Oggi è a capo della Starpoint International e nella sua agenzia ci sono grandi nomi della musica italiana. Da Rettore a Marcella Bella, da Red Canzian a Fausto Leali a Orietta Berti.

Elencati così, ai più attenti, non può venire in mente che ci troviamo di fronte a quasi tutta la giuria di Ora o mai più, il talent show di successo condotto per due anni da Amadeus su Rai 1 e ideato da Carlo Conti.

E proprio con i due volti di punta della Rai, nonché con l’azienda stessa, Pasquale Mammaro ha un forte legame che lo ha portato ad essere praticamente sempre presente con i suoi artisti negli ultimi Festival di Sanremo.

Fu lui nel 2015 a presentare un giovane con il brano Grande amore al Festival di Carlo Conti. L’artista però era fuori età e nacque allora l’idea di affidare il pezzo a Il Volo (che poi trionfarono in quell’edizione). Fu sempre lui, come dichiarato in un’intervista di qualche tempo fa, a portare ad Amadeus Fai rumore di Diodato, brano che vinse l’edizione 2020 della kermesse.

Negli ultimi Festival Mammaro è stato sempre presente e in molteplici vesti. Ecco qualche esempio:

Nel 2020 come Manager di Rita Pavone ed editore dei brani Fai Rumore di Diodato , Nell’estasi e nel fango di Michele Zarillo , Nel bene e nel male di Matteo Faustini , Billy Blue di Marco Sentieri

editore dei brani di , di , di , di Nel 2021 come manager ed editore di Orietta Berti ( Quando ti sei innamorato ), editore di Torno a te di Random

( ), editore di di Nel 2022 come manager ed editore di Rettore ( Chimica ), editore di Sesso occasionale di Tananai

E quest’anno il noto manager è pronto a tornare, come dichiarato da lui stesso in un’intervista rilasciata al mensile Mio. Ma con chi? Cliccate in basso su continua.