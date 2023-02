Sanremo 2023 – Le pagelle della prima serata del Festival

Sanremo 2023 pagelle prima serata,

Ebbene si, ci siamo!

Si alza il sipario sulla settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana, conosciuto comunemente come Festival di Sanremo.

Ed io son qui, come tutti gli anni, felice come sempre d’immergermi nella settimana della musica che sin da quando son bambino, ha sempre catturato la mia attenzione.

I primi ricordi legati alla kermesse ligure mi arrivano precisi, nitidi: Al Bano & Romina che cantavano Felicità, guardandosi negli occhi, Riccardo Fogli in smoking, Stefano Sani con un’improbabile giacca un po’ stile futuristico e Viola Valentino che cantava una canzone che aveva la base dei cartoni animati robotici che tanto amavo.

Avevo 6 anni!

Da allora non ho più perso un Festival, nemmeno l’anno in cui ero impegnato col servizio militare dove, non mi vergogno a dirlo, presi la settimana di licenza proprio per tornare a casa e seguirlo. Era quello del 1996, quello degli Eli, di Ron & Tosca, di Giorgia col braccio ingessato, Spagna lacrimante ed elefanti che su una melodia bellissima e senza tempo recriminavano il non essere leggiadri come farfalle, di Michele Zarrillo.

Poi la vita è strana e da ben 14 anni, da quando sono diventato giornalista di settore, del Festival me ne occupo in prima persona, prima, durante e dopo e da otto di questi, il lavoro è per All Music Italia.

Quest’anno, come chi mi legge abitualmente sa, sono stato presente a Roma, circa tre settimane fa, per ascoltare in anteprima i brani dei big selezionati per la gara.

Sono così uscite delle prime pagelle che chiaramente sono state frutto di un solo ascolto, veloce e senza possibilità di replica.

Oggi finalmente quelle canzoni saranno di tutti, anche mie che potrò così riascoltarle e magari, con la bellezza dell’esecuzione live per alcuni, la strizza per altri, cambiare idea.

Da oggi, fino alla serata delle cover di Venerdi ( la finale, se permettete, me la godo anche io ) “pagellerò” quindi per voi, non solo le canzoni in gara, ma anche i momenti topici forniti dagli ospiti ( sempre musicali, s’intenda ), sperando di cambiare idea su molti ( come spesso accade con un secondo e terzo ascolto ) dato che, comunque, ai tempi delle anteprime ho cercato di non sbilanciarmi proprio per mancanza di elementi.

Per ogni artista a seguire, quindi, tra parentesi al fianco del titolo inserirò in corsivo la scritta, proviene dal ( voto ) dei preascolti. Così anche voi che mi leggete abitualmente potrete seguire un’eventuale evoluzione del mio pensiero a riguardo.

Ecco a voi le pagelle della prima serata del festival. Cliccate in basso su continua.