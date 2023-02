Sanremo 2023: l’ordine d’uscita dei cantanti in gara nella terza serata

La Rai ha reso noto l’ordine d’uscita dei cantanti in gara per la terza puntata di Sanremo 2023.

Questa sera si esibiranno tutti i 28 artisti che partecipano al Festival di Sanremo e, al termine, sarà stilata la classifica.

sanremo 2023 – ordine d’uscita dei cantanti – terza puntata

Paola & Chiara Mara Sattei Rosa Chemical Gianluca Grignani Levante Tananai Lazza LDA Madame Ultimo Elodie Mr.Rain Giorgia Colla Zio Marco Mengoni Colapesce Dimartino Coma_Cose Leo Gassmann I Cugini di Campagna Olly Anna Oxa Articolo 31 Ariete Sethu Shari Gianmaria Modà Will

A votare, stasera, sarà il pubblico con il televoto a cui si unirà la giuria demoscopica.

Dopo la seconda puntata, e l’esibizione di tutti i cantanti in gara, a guidare la classifica provvisoria è Marco Mengoni. Finora ha sempre votato la Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, questa sera, per la prima volta, entrerà in gioco il pubblico che potrà esprimere la propria opinione,

