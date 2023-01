Una vecchia versione del brano di Sanremo 2023 di Gianluca Grignani spoilerata da ex amici/collaboratori

Sanremo 2023 Gianluca Grignani, suo malgrado, al centro di una polemica.

Sembrerebbe che qualche ora fa Gian Paolo Serino, critico letterario (Il Giornale, La Repubblica, L’Espresso, Rolling Stone, Mucchio Selvaggio, Vanity Fair etc…), avrebbe spoilerato in una video diretta su Facebook il brano presentato a Sanremo 2023 da Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato.

In questo video Serino affermerebbe di aver contribuito alla scrittura del brano di Grignani, canzone che vi ricordiamo racconta il complicato rapporto tra l’artista e il padre, ma di essere poi stato estromesso per quel che riguarda la sua partecipazione.

Il pezzo, ricordiamo, è stato annunciato come scritto e composto da Gianluca Grignani ed Enrico Melozzi.

Il video, rimosso dallo stesso Gian Paolo Serino poco dopo la pubblicazione, ha ovviamente fatto il giro del web e si sta spargendo a macchia d’olio un po’ come successo lo scorso anno per quelli con i brani Gianni Morandi e l’anno precedente per Fedez.

Ad accompagnare questo video dove si può ascoltare un provino iniziale del brano (versione in questione che ci sembra decisamente lontana dal pezzo ascoltato dalla stampa in anteprima in Rai), anche il post che segue:

Trovate il post qui a seguire. All’interno si fa riferimento ad Andrea Ottaviani come manager di Gianluca Grignani per vent’anni. Si tratta in realtà di un fan dell’artista che, per qualche anno, ha collaborato con il Grignani accompagnandolo in giro nelle sue attività professionali, cosa che non avviene più da diversi anni.

Tornando alla questione Sanremo alla luce di quanto successo in molti si chiedono se Amadeus squalificherà Gianluca Grignani dal Festival di Sanremo. Ovviamente per una risposta certa bisognerà aspettare che a parlare sia il Direttore artistico del Festival anche se, dal canto nostro ci sentiamo di poter affermare che non accadrà.

Amadeus conosce quanto il concetto di inedito possa diventare labile nell’epoca del web e dei social. Proprio per questo quando sia Fedez che Gianni Morandi hanno pubblicato per sbaglio una parte del brano in gara a Sanremo sui social, prima dell’inizio della manifestazione, non ha preso nessun provvedimento.

Stessa cosa per il testo del brano presentato quest’anno da Giorgia e reso noto per errore dal sito di vendita cd, Discoteca Laziale. Il testo non è stato reso noto dall’artista o dal suo staff che quindi, secondo il giusto parere del direttore artistico, non possono pagarne le conseguenze.

Lo stesso è probabile accada per il brano di Gianluca Grignani. La pubblicazione è avvenuta non da parte dell’artista che quindi non può essere “punito” per quanto avvenuto.

La possibile diatriba tra cantante e Gian Paolo Serino, se sarà dimostrato quanto da quest’ultimo affermato, continuerà nelle corrette sedi al di fuori dal palco del Festival. Questo almeno il nostro parere.