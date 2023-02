Sanremo 2023 – Giorgia: “Io ed Elisa? Du’ matte. Se penso a un duetto, la prima faccia è la sua”

Giorgia sarà in gara con il brano Parole dette male.

GIORGIA – SANREMO 2023 CONFERENZA STAMPA

La prima cosa che le chiedono è se la canzone sia dedicata ad Alex Baroni, ma lei smentisce in quanto non è autrice della canzone. Nonostante ciò, conoscendo bene il sentimento, l’ha potuto interpretare. Ma per lei è più un testo legato ai ricordi, come Gocce di Memoria.

Si parla a passare del duetto con Elisa.

Du matte! Se devo pensare a duettare con qualcuno, la prima faccia è la sua. Ci ispiriamo.

Dopo 22 anni da Luce (tramonti a Nord Est) e Di sole e d’azzurro si ritroveranno sul palco a interpretare “una cantatona”, riferita alla difficoltà dei due brani.

L’emozione che si prova da super-ospite e da cantante in gara secondo lei è identica, nonostante la diversa attitudine. In gara ogni sera si può mettere un pezzetto in più, mentre da ospite si è più distaccati.

Si finisce a parlare di Pippo Baudo: “Mi ha inventato lui!”.

Spiega che, solitamente, ogni volta che partecipa a Sanremo, chiama Pippo e il teatro Ariston le ricorda tutto di lui, a partire dal suo camerino. Quest’anno, però, non l’ha ancora chiamato per non disturbare, ma lo farà presto.

