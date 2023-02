Sanremo 2023 – Gianluca Grignani: “I miei preferiti sono Lazza, gIANMARIA e Ultimo. Arisa? Mi ricorda David Bowie e Bob Dylan”

Gianluca Grignani sarà in gara al Festival di Sanremo con Quando ti manca il fiato, il brano che parla del difficile rapporto con sui padre.

SANREMO 2023: CONFERENZA STAMPA gianluca grignani

Durante le prove, Gianluca Grignani non ha eseguito la parte finale della sua canzone in gara perché “non l’ho ancora sistemata“.

Molte domande che gli vengono poste riguardano le sue partecipazioni passate, in particolare l’edizione in cui era in gara tra i giovani con Destinazione Paradiso.

Adesso da questo Sanremo mi aspetto una sincera realtà.

Durante la serata delle cover sarà sul palco con Arisa con cui canterà proprio Destinazione Paradiso. Per lui Arisa è un’artista vera, tenendo a sottolineare la differenza tra un cantante e un artista.

Arisa mi piace perché è talmente eclettica che riesce a rendere incanto ogni cosa che fa. Non la riesco a inquadrare, ma scriverei per lei. Mi ricorda David Bowie e Bob Dylan. Sono contento di lavorare con lei.

Tra i suoi colleghi più giovani in gara, ha dichiarato di apprezzare particolarmente Lazza, soprattutto il suo lato di musicista e gIANMARIA. Tra i suoi preferiti anche Ultimo (“è una conferma“).

Quelli che mi colpiscono di più sono i cantautori.

Nelle varie dichiarazioni, afferma di avere messo “una firma” per il mercato sudamericano, mentre per quel che riguarda l’Italia, dopo il Festival si inizierà discutere sulla data di uscita del nuovo album.

Lo decido io quando uscirà, perché le cose cambiano. La musica è diventata marketing e lo decido io!

Parlando del nuovo brano dice:

Penso sia uno dei brani più belli che io abbia mai scritto.

Svela di aver scritto poi diverse versioni e poi la scelta è caduta su quella che presenterà in gara, ma probabilmente le altre saranno inserite nel nuovo disco.

Per vivere devi metterti in condizione di difficoltà

L’incertezza è giovane, la sicurezza è vecchia.

Il futuro non è più delle persone che sono furbe, ma delle persone che hanno le qualità umane.

Svela poi che il brano parla del suo rapporto con il padre e si è reso conto solo dopo che se ne può leggere anche di lui come padre. Con la canzone non vuole dare alcun messaggio, ma si tratta di una presa di coscienza e ho suggerito (senza rendermene conto) a chi ascolta la mia canzone la reazione.

Gianluca Grignani è uno dei più attesi del Festival anche se viene definito “vecchia gloria rispolverata“.

Ci sono cose che hanno un senso e cose che non ce l’hanno. E questa non ce l’ha.

Su Vasco Rossi:

Avrei potuto scegliere la sua strada, ma non l’ho fatto. E gli è andata bene!

Foto di SteBrovetto.