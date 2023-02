Sanremo 2023: Ascolti quarta serata. Nuovo record per Amadeus

La quarta serata del Festival di Sanremo 2023, quella dei duetti, ha visto salire sul palco del Teatro Ariston tutti i 28 Big in gara accompagnati da ospiti che li hanno supportati nell’esecuzione di canzoni del repertorio italiano ed internazionale dagli anni 60 in poi.

Amadeus e Gianni Morandi affiancati da Chiara Francini a fine serata hanno annunciato la canzone vincitrice di serata eseguita da Marco Mengoni e Kingdom Choir 13: Let it be e svelato la nuova classifica generale, che conferma al primo posto lo stesso Mengoni ma che è “sempre in movimento” nelle altre posizioni.

Durante la serata è stato anche consegnato il Premio Città di Sanremo alla Carriera a Peppino Di Capri.

sanremo 2023 ascolti quarta serata

La serata ha fatto registrare un altro record di ascolto con uno share del 66,50%, mai un risultato così alto dal 1987 ad oggi.

Nel dettaglio i risultati sono così divisi:

Ascolto complessivo: (21:25 – 01:59): 11.121.000 spettatori con uno share del 66,50%.

Prima parte (21:25 – 23:41): 15.046.000 spettatori, share del 65,20%

Seconda parte (23:44 – 01:59): 7.041.000 spettatori, share del 69,70%

Ripercorriamo i dati di ascolto dagli ultimi anni ad oggi

2023: Spettatori: 11.121.000 – Share 66,50%

2022: Spettatori: 11.378.000 – Share 60,50%

2021: Spettatori: 8.014.000 – Share 44,70%

2020: Spettatori: 9.504.000 – Share 53,30%

2019: Spettatori: 9.552.000 – Share 46,10%

2018: Spettatori: 10.108.000 – Share 51,10%

2017: Spettatori: 9.927.000 – Share 47,05%

2016: Spettatori: 10.308.000 – Share 47,81%

2015: Spettatori: 9.837.000 – Share 49,89%

2014: Spettatori: 8.174.000 – Share 37,97%

2013: Spettatori: 10.817.000 – Share 48,17%

2012: Spettatori: 9.377.000 – Share 44,24%

2011: Spettatori: 10.617.000 – Share 46,91%

2010: Spettatori: 11.274.000 – Share 50,74%

2009: Spettatori: 10.219.000 – Share 47,47%

2008: Spettatori: 5.602.000 – Share 31,49%

2007: Spettatori: 8.682.000 – Share 47,18%

2006: Spettatori: 8.267.000 – Share 36,74%

2005: Spettatori: 10.387.000 – Share 50,18%

2004: Spettatori: 9.742.000 – Share 40,69%

2003: Spettatori: 7.813.000 – Share 39,24%

2002: Spettatori: 9.758.000 – Share 50,34%

2001: Spettatori: 10.115.000 – Share 46,16%

2000: Spettatori: 11.265.000 – Share 49,82%

1999: Spettatori: 13.639.000 – Share 54,06%

1998: Spettatori: 12.742.000 – Share 49,60%

1997: Spettatori: 13.382.000 – Share 55,63%

1996: Spettatori: 13.003.000 – Share 53,94%

1995: Spettatori: 16.804.000 – Share 65,81%

1994: Spettatori: 13.100.000 – Share 60,63%

1993: Spettatori: 14.427.000 – Share 51,01%

1992: Spettatori: 14.593.000 – Share 56,04%

1991: Spettatori: 9.837.000 – Share 46,85%

1990: Spettatori: 12.357.000 – Share 64,59%

1989: Spettatori: 12.800.000 – Share 62,93%

1988: Spettatori: 13.900.000 – Share 54,69%

1987: Spettatori: 13.200.000 – Share 67,50%