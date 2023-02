Sanremo 2023: Amadeus risponde, da applausi, alle polemiche su Rosa Chemical, il no gender e il proteggere i bambini

Nella conferenza stampa di martedì 7 febbraio, l’ultima prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2023, Amadeus ha risposto per la prima volta alle polemiche di Fratelli d’Italia sulle dichiarazioni no gender di Rosa Chemical (vedi qui) e allo ‘slogan’ “Proteggete i bambini“.

Queste le parole di Amadeus che ha chiuso con un’osservazione inattaccabile ovvero che i bambini non si sconvolgono, il problema piuttosto sta nel fatto che si possano ancora sconvolgere i genitori…

“Non ho seguito molto la parte politica, come sapete non ascolto molto le opinioni politiche da qualsiasi parte esse provengano.

Rispetto il pensiero di tutti ma io non amo le etichette, non amo parlare di generi. Non voglio dire una cosa banale, ma parlo di esseri umani ma ognuno è libero di vivere la propria vita come meglio crede e di viverla pubblicamente come meglio crede.

Sanremo non deve essere un luogo diverso da altri. Dei moralisti e del moralismo ho sempre un po’ paura. Ci vuole educazione, non arrecare un danno ad altri.

Quando si dice dei bambini, ai bambini va spiegato che esiste una persona diversa da un’altra, va spiegato che esiste una persona che ama una donna, che esiste un uomo ama un uomo, che una donna che ama una donna, ed è una cosa a mio avviso assolutamente normale perché l’amore non deve essere etichettato. E questo messaggio va portato ovunque… sul luogo di lavoro, in televisione, nello spettacolo con il massimo rispetto per tutti quanti.

Non ci vedo niente di male, credo che questa sia la società, io educo i miei figli così, non li ho visti mai sconvolti e credo che tutti i bambini crescano assolutamente bene. L’importante è che non si sconvolgano i genitori perché tu spieghi bene un messaggio a tuo figlio se tu sei in grado di capirlo, se no quello è il problema vero”.

La sala stampa ha applaudito unita e compatta le parole del direttore artistico del Festival, Amadeus.