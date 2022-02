Festival di Sanremo 2022 di vincitori: un podio di numeri uno

Sanremo 2022 i vincitori…. Si è appena chiusa la 72° edizione del Festival di Sanremo 2022 con la vittoria di Mahmood & Blanco con il brano Brividi.

Al secondo posto Elisa con O forse sei tu ed al terzo posto Gianni Morandi con il brano Apri tutte le porte.

Il podio del 2022 è composto da artisti che non sbagliano un colpo al Festival.

Sanremo 2022 vincitori… considerazioni

Partiamo da Mahmood… per lui si tratta della seconda vittoria in quattro anni (la terza se contiamo anche Sanremo Giovani nel 2018). Ora il successo clamoroso che sta avendo con Blanco e con Brividi segue a quello del 2019 con Soldi.

Per trovare un plurivincitore di Sanremo categoria BIG in due annate vicine (meno di cinque anni) bisogna scorre l’albo d’oro del Festival fino al periodo 1973 e 1976 in cui Peppino Di Capri vinse, prima con Un grande amore e niente più e successivamente con Non lo faccio più.

Per Blanco, invece, giovanissimo debuttante in gara si tratta del primo successo in pochi anni di carriera. Tra pochi giorni compirà 19 anni.

Al secondo posto Elisa che tornava in gara dopo 21 anni. Non è riuscita a bissare il successo del 2001 con il brano Luce (tramonti a nord-est). Due podi su due partecipazioni.

Gianni Morandi da record, nelle sue ultime quattro partecipazioni ha sempre centrato il podio.

Oltre al terzo posto di quest’anno, arrivò primo nel 1987 con Enrico Ruggeri ed Umberto Tozzi con Si può dare di più, secondo nel 1995 in coppia con Barbara Cola ed il brano In amore, fino al Sanremo 2000 terzo classificato con Innamorato.