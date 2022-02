Sanremo 2022: la scaletta della quinta serata, la finale

Festival di Sanremo 2022 scaletta finale.

Dopo le prime tre serate in cui abbiamo potuto ascoltare per due volte i 25 brani in gara al Festival della Canzone Italiana edizione numero 72, e la quarta serata in cui i cantanti in gara si sono cimentati con cover e duetti, siamo arrivati alla finale e al momento in cui conosceremo il vincitore di questa edizione della kermesse dell’Ariston.

La classifica della serata verrà determinata dal televoto (100%). Questa sarà poi unita alle classifiche delle altre tre serate (quella delle prime due serate + quella delle cover) per determinare i tre finalisti.

Il vincitore tra i tre finalisti sarà votato dal televoto (34%), sala stampa (33%) e Demoscopica 1000 (33%). “Per il quarto anno consecutivo le giurie della sala stampa e demoscopica sono gestite da Noto Sondaggi”.

Andiamo a scoprire insieme l’ordine di uscita dei cantanti in gara.

