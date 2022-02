Sanremo 2022 prima serata: la sala stampa premia Mahmood e Blanco

Sanremo 2022 prima serata classifica

È iniziato l’attesissimo Festival di Sanremo. Amadeus è per la terza volta conduttore di un festival che ha cambiato decisamente rotta. Tutto fila liscio senza intoppi, alcune parti un po’ lunghe ma in generale un buon inizio. Vediamo cosa è successo nella prima serata.

Dopo due anni ritorna il pubblico in platea ed è decisamente emozionante. Ricordiamo che oggi vota la Sala Stampa divisa in tre componenti: Carta Stampata e Tv, Radio e Web.

L’ordine di uscita dei cantanti della serata.

Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir – Domenica

Yuman – Ora e qui

Noemi – Ti amo non lo so dire

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Mahmood & Blanco – Brividi

Ana Mena – Duecentomila ore

Rkomi – Insuperabile

Dargen D’Amico – Dove si balla

Giusy Ferreri – Miele

Achille Lauro si esibisce in una vera e propria performance tra fiori e benedizione sul palco. Ma avrà letto i bonus del Fantasanremo?

Dopo il primo concorrente è il momento di Ornella Muti che elegantissima scende le scale dell’Ariston. In seguito racconta dei suoi ricordi di Sanremo e poi si torna alla gara. Ritmi serrati che la serata è lunga…

Gianni Morandi a cinquant’anni dalla prima volta a Sanremo è di nuovo in gara. Già solo per questo merita un applauso. E poi dice Fantasanremo.

Poi è il momento di Fiorello che fa il suo ingresso trionfale dalla platea, poi dopo una serie di battute sui tamponi e sulla condizione attuale, sorride al pensiero dell’Osservatore Romano che commenta l’esibizione di Achille Lauro e poi incentra tutto il monologo sull’amicizia che dice di voler rompere e di volerlo vedere al suo funerale “se il signore fa l’appello sei con A”. Una serie di battute sui Jalisse e infine acclama Mattarella.

Momento amarcord che ricorda quando, l’anno scorso, Fiorello ha maledetto il festival di quest’anno e poi un siparietto con il direttore di Raiuno e un bacio finto tra lui e Amadeus.

Parte il momento Samba Triste… forse si poteva accorciare.

La Rappresentante di Lista ci fa ballare un po’ con la sua Ciao Ciao. Un momento fugace di discoteca.

Omaggio a Tito Stagni.

Amadeus va a prendere con un golf car i Maneskin, un momento che poteva essere anche meno lungo, segue l’esibizione dei Maneskin che cantano Zitti e Buoni.

Dopo 54 anni Massimo Ranieri ritorna sul palco di Sanremo.

Matteo Berrettini sale sul palco dell’Ariston. Momento “sportivo”, gag con Fiorello. Anche qui un po’ più di sprint ma è

Dargen fa ballare tutti noi a casa… ci svegliamo un po’dal torpore…

Il momento cinema con Ornella Muti: bello ricordare quanti maestri del cinema abbiamo avuto. Grazie per aver ricordato di andare al cinema e a teatro.

Orietta Berti vestita di rose e spine (letteralmente) insieme a Fabio Rovazzi presentano Colapesce e DiMartino che cantano Musica Leggerissima.

Claudio Gioè sul palco per la promozione di Màkari

Amadeus mantiene le promesse e i 12 cantanti si sono esibiti prima della mezzanotte. Tempismo perfetto, giusto il momento dance a questo punto.

I Meduza fanno un medley di Piece of your heart ft. Goodboys, Lose control ft. Beck Hill&Goodboys, Paradise ft. Dermot Kennedy, Tell it my Heart ft. Hozier.

Lungo momento dedicato a Don Matteo che da quest’anno accoglie nel cast Raoul Bova. Sul palco insieme a lui Nino Frassica.

Grazie per l’omaggio a Battiato, un video proiettato sul sipario ci riporta per un momento il maestro che si esibiscono nel 2007.

