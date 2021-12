Marco Mengoni è il nuovo asso nella manica, dopo Tiziano Ferro e Achille Lauro, per il Festival di Sanremo?

Sanremo 2022 Marco Mengoni ospite di tutte le serate? L’indiscrezione è stata lanciata dal quotidiano Il Messaggero ma, per ora, Amadeus mantiene ovviamente il totale riserbo su qualsiasi trattativa.

Quella di avere al suo fianco per tutte le cinque puntate del Festival un artista italiano che si è distinto nella sua carriera è ormai una tradizione delle edizioni di Amadeus.

Il primo è stato, nel 2020, Tiziano Ferro (che oggettivamente, per la caratura del personaggio, artista noto anche all’estero, forse poteva essere “utilizzato” meglio e con maggior rispetto. Vedi lo screzio con Fiorello).

Nel 2021 è stata la volta di Achille Lauro presente ogni sera con un quadro diverso all’insegna della provocazione. Una scelta particolare visto che Lauro veniva già da due Festival come artista in gara (e quest’anno ci tornerà per la terza volta in quattro anni).

E quest’anno? Quest’anno come dicevamo in apertura toccherebbe ad un artista appena uscito con il nuovo album.

Sanremo 2022 Marco Mengoni Ospite?

Inizialmente i Rumors vedevano un forte interessamento da parte di Amadeus verso la nostra artista più conosciuta nel mondo, Laura Pausini, non solo reduce da grandi successi come la vittoria del Golden Globe e la nomination agli Oscar, ma un nome che ha già dimostrato le sue doti di intrattenitrice televisiva, sopratutto se bene affiancata, nello show di Rai1, Laura & Paola, con Paola Cortellesi.

Diciamo che quello della Pausini è un nome che circola più o meno tutti gli anni ma poi non si concretizza mai. Quest’anno poi la cantante sarà impegnatissima con il lancio del suo Docu-Film/Film su Amazon Prime, e con l’uscita del nuovo album di inediti

Torniamo quindi al nome lanciato dai colleghi, quello di Marco Mengoni, artista che ha dimostrato in tutte le sue apparizioni televisive, oltre che un gran talento, anche una spiccata simpatia.

Tra l’altro proprio domenica scorsa Amadeus e Mengoni si sono incontrati in diretta televisiva per l’appuntamento speciale Telethon de I Soliti Ignoti.

Ad oggi Marco Mengoni è stato al Festival di Sanremo quattro volte: due come artista in gara (2010 con Credimi ancora, terzo posto, e nel 2013 con L’essenziale, vincitore della Kermesse) e due come ospite, di Fabio Fazio nel 2014 e di Claudio Baglioni nel 2019.

Del resto questa partecipazione sarebbe un’ottima occasione per presentare anche i brani del suo ultimo album, Materia (Terra), disco più venduto in formato fisico del periodo natalizio (vedi qui). Un bel risultato nell’epoca in cui il pop fatica e non poco.