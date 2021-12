Festival di Sanremo 2022: i 22 Big sono stati scelti ma chi sono gli esclusi. Tra loro anche nomi spiazzanti...

Morandi torna in gara a 50 anni dalla sua prima partecipazione e a 22 anni dall'ultima.

"Ho scritta una canzone che ho tenuto in un cassetto per anni, il suo destino era di aspettare Sanremo...".

Così facendo il Direttore artistico riprende una tradizione molto cara a Baudo e mantiene la sorpresa anche per artisti e discografici .

Debutto tiepido per Arisa e Caterina Caselli. La musica internazionale di Natale torna prepotentemente con Bublè e Mariah Carey.

Marracash continua a mantenere 4 brani in Top 10. Risalgono Pinguini, Blanco e Salmo.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.