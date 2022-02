Sanremo 2022: la conferenza stampa di Mahmood, Blanco, Elisa e Gianni Morandi dopo la vittoria

Il 72esimo Festival di Sanremo, Sanremo 2022 come lo chiama Amadeus scandendo le due decine, si è concluso con la vittoria di Mahmood e Blanco. I due artisti, insieme ad Elisa e Morandi, seconda e terzo classificato, hanno incontrato la stampa dopo le 2 del mattino.

GIANNI MORANDI e ELISA

Parte Gianni…

Lorenzo mi ha detto devi essere elegante, ha telefonato ad Armani e gli ha detto che dovevo essere elegantissimo, non sciammanato.

Il ritornello del pezzo che ha scritto è molto vicino a me, conosceva quello che avevo fatto. L’Allegria era diversa, era sua.

La parte melodica del brano non c’era all’inizio, mettimi qualche vocale, fammi cantare… e lì è come se cantassi la fisarmonica. Sono soddisfattissimo di questa canzone, per me è molto più centrato dell’allegria.

Riguardo agli altri brani in gara Morandi ha le idee chiare…

Il brano di Mahmood è fantastico, è scritto bene. Mi è piaciuto molto Irama, ero convinto sarebbe arrivato terzo. E poi mi è piaciuta la canzone di Massimo Ranieri.

Alla domanda se ritornerà a presentarlo, magari con Jovanotti direttore artistico, Gianni ha le idee molto chiare…

Io non voglio presentarlo… voglio fare il cantante ora. Amadeus capisce tanto di musica e ha fatto delle scelte bellissime. Lui è il nuovo Pippo Baudo del Festival e deve rimanere.

Anche Elisa è d’accordo con i gusti e le scelte su questo Sanremo 2022 di Morandi…

Mahmood e Blanco hanno un pezzo bellissimo… anche gli incastri tra le voci sono perfetti. E poi mi è piaciuta la canzone di Irama e come l’ha cantata.

Arrivano in sala stampa i vincitori della kermesse. Clicca in basso su continua per leggere cosa hanno dichiarato.