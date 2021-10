Sanremo 2022: continuano gli incontri di Amadeus che potrebbe avere almeno tre colpacci nel cast

Sanremo 2022, cast in via di definizione.

C’è grande attesa in questi giorni per l’annuncio che vedrà comunicati i nomi dei 30 artisti, scelti tra le 711 proposte discografiche inviate, scelti per partecipare a Sanremo giovani il prossimo 15 dicembre. Di questi 30, selezionati dalla Commissione Musicale guidata da Amadeus e formata da Gianmarco Mazzi,

Claudio Fasulo, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, solo 8 arriveranno alla finale televisiva dove saranno affiancati dai 4 scelti tra i 20 vincitori di Area Sanremo.

La lista dei 30 giovani scelti è molto attesa da discografici, produttori ed etichette indipendenti. Il pubblico invece aspetta con ansia di conoscere i Big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2022. Ma svelare completamente questo arcano bisognerà aspettare il mese di dicembre.

Nel frattempo però rumors, indiscrezioni e fughe di notizie continuano a diffondersi e per questo oggi su All Music Italia facciamo un po’ il punto della situazione consci che Amadeus quest’anno potrebbe portare a segno almeno due o tre colpacci.

