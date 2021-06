Sanremo 2021 tre mesi dopo... la crisi degli album, solo quattro dischi in classifica... la vincitrice morale nelle vendite è Madame

Sanremo 2021 album classifica. Sono passati tre mesi dalla fine della 71esima edizione del Festival di Sanremo ed oggi, dopo esserci occupati dei brani in classifica radio EarOne, è giunto il momento di capire quanti dischi resistono ancora nella classifica FIMI degli album più venduti.

Partiamo dal capire quanti dischi sono usciti dopo questo Festival. In totale gli artisti in gara sono stati ben 36 così suddivisi: 27 artisti nei campioni (26 in gara a cui si aggiunge un +1 della coppia formata da Fedez e Francesca Michielin. Colapesce & Dimartino li abbiamo conteggiati come 1 in quanto avevano già pubblicato l’album in coppia prima della kermesse) e 8 nuove proposte.

Di questi 36 artisti sono usciti un totale di 23 album, 20 per i Campioni e 3 per le Nuove proposte. Non hanno pubblicato dischi dopo la kermesse: Arisa, Fasma, Fedez, Francesco Renga, Gaia, Irama, Willie Peyote, Dellai, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano e Greta Zuccoli.

Dall’andamento dei 23 dischi usciti, di cui 5 repack di album precedentemente usciti, si può capire quanto nell’epoca dello streaming e con l’assenza dei firmacopie a causa dell’emergenza sanitaria, il cd e l’album nella sua totalità vivano un momento di crisi.

Ad oggi solo tre dischi hanno ottenuto certificazioni: il disco di platino per l’album dei Måneskin e di Madame e il disco d’oro per il repack di quello di Annalisa.

Così, se il volume generato dai singoli supera quota 1.225.000 copie/unità, quello legato ai dischi è fermo a 125.000 copie certificate (circa 250.000 se si tenesse conto anche dei dischi senza certificazioni). Numeri decisamente bassi se paragonati per esempio ad Amici, che ha goduto della spinta per Sangiovanni, Tancredi, Deddy e, presto anche per Aka 7even, di alcuni appuntamenti instore.

Questi quattro artisti, da soli hanno collezionato in poche settimane un volume di quasi 50.000 copie certificate che arrivano a circa 100.000 se si conta quelle non ancora certificate.

