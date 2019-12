Sanremo 2020: Tiziano Ferro ospite tutte le sere e non solo per cantare...

Sanremo 2020. Si è conclusa la serata di Sanremo Giovani 2019 con la composizione della rosa degli 8 artisti che si contenderanno la palma sul palco dell’Ariston il prossimo mese di febbraio (Qui il resoconto della serata).

Al termine del programma andato in onda su Raiuno, Amadeus ha convocato la stampa per fare il punto della situazione dopo il primo vero e proprio assaggio della realtà festivaliera. Una chiacchierata a 360 gradi in cui non sono mancate delle anticipazioni, soprattutto per quanto riguarda la presenza a febbraio di Tiziano Ferro, Fiorello e Jovanotti.

SANREMO GIOVANI 2019 – LE PAROLE DI AMADEUS IN CONFERENZA STAMPA

Così come sul palco del Teatro del Casinò della Città dei Fiori, Amadeus si è mostrato a proprio agio anche nell’incontro che si è svolto al termine della serata che ha decretato i nomi degli 8 partecipanti a Sanremo Giovani.

Queste le sue parole:

“Sono arrivato qua questa sera soddisfatto dell’ottimo lavoro svolto e della visibilità che è stata data ai giovani. Un mese in cui il pubblico ha potuto conoscere le loro canzoni e qualcuno ha già iniziato a cantarle. Mi dispiace per chi non ce l’ha fatta, ma essendo una gara questo è quello che abbiamo potuto fare. Il gruppo è molto forte e mi auguro che possa uscire tra loro un nome importante come quello di Eros Ramazzotti, il primo vincitore di Sanremo Giovani, o Mahmood.”

Il Direttore Artistico si è poi soffermato sul fatto che ci sono poche donne nel cast.

“Il numero di donne che ha presentato un brano è molto più basso rispetto a quello degli uomini. Questo denota che ultimamente ci sono meno donne. Noi, però, abbiamo scelto la canzone indipendentemente da chi l’ha presentata.”

Dopo la serata non sono mancate alcune polemiche social, in particolare dovute alla prima sfida, quella tra Thomas e Leo Gassmann, vinta da quest’ultimo dopo una sorta di spareggio a causa della parità dopo le valutazioni delle 4 Commissioni.

“E’ normale che ci siano delle polemiche. Se non ci fossero sarebbe tutto così noioso… Ognuno di noi vota in maniera differente e il meccanismo più logico che abbiamo pensato in caso di pari merito è stato quello di far rivotare la giuria dei presentatori. Si tratta di personaggi che hanno gusto e competenza musicale.”

Sul palco Amadeus ha mostrato un lato di sé forse inedito, ma legato alla sua forte passione per la musica.

“Non nascondo che prima della messa in onda ero un po’ agitato. Sentivo la responsabilità. L’emozione la vivo sempre, è adrenalina. Io sono me stesso e in questo caso ho voluto dare un ritmo di un certo tipo. Credo di esserci riuscito.”

Durante la conferenza stampa hanno, poi, preso la parola i finalisti (tutti presenti tranne Tecla Insolia perchè minorenne che hanno spiegato le loro sensazioni e la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo così importannte e prestigioso.

“Il mondo dei ragazzi è cantato benissimo da ognuno di loro. Chiunque ha il diritto di cantare e raccontare la propria storia. Abbiamo scelto canzoni belle che parlano di argomenti intelligenti.”

SANREMO 2020 – I PROBABILI OSPITI

Una prima certezza è legata alla presenza certa di Fiorello, della sempre più probabile assenza di Jovanotti e dell’arrivo di Tiziano Ferro.

“Tiziano sarà sul palco con me tutte le sere. Ci siamo già incontrati per impostare il lavoro e ci vedremo dopo le festività per mettere a punto ogni dettaglio. Ancora non posso svelarvi tutto, ma questa è già una rivelazione che non so se avrei potuto fare…”

Il capitolo legato alla presenza femminile accanto al conduttore si chiude con un nulla di fatto. Nessuna dichiarazione che fa presagire qualche imminente annuncio.

“Qualcuno mi dice che 2 donne sul palco sono poche, mentre 10, 2 per sera, possono essere troppe.”

OLTRE SANREMO…

A sorpresa a ridosso del termine della conferenza stampa Amadeus ha dichiarato:

“Mi piacciono i talent show. Vorrei che la Rai investisse su un progetto in questo senso per permettere di conoscere la quotidianità dei partecipanti. Sanremo potrebbe essere il talent dei taent. Ma vorrei sottolineare che non mi sono candidato alla conduzione di questo nuovo format.”

Un ultimo suggerimento è arrivato dal Direttore di All Music Italic che ha suggerito una sorta di Sanremo Estate, uno spazio dove presentare anche i progetti nati al di là del palco dell’Ariston, ma che sono legati alla bella stagione. Un modo per valorizzare anche i giovani che ogni anno prendono parte a Sanremo Giovani, ma che spesso non hanno gli spazi adeguati per promuovere il loro progetto musicale.

Ora Amadeus si concentra sulla finalizzazione della lista dei 22 big che saliranno sul palco dell’Ariston, ma anche sul Capodanno di Raiuno al quale prenderanno parte tutti gli 8 artisti che dal 4 all’8 febbraio si giocheranno la vittoria.

Il 6 gennaio, invece, Amadeus durante la serata speciale di I Soliti Ignoti diramerà e renderà nota la lista dei 22 Big di Sanremo 2020.