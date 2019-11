Sanremo 2020, Viva RaiPlay e i possibili conflitti. La risposta di MN Italia

Sanremo 2020. Arrivano le risposte di MN Italia.

Nei giorni scorsi è andato in onda a Striscia la notizia un servizio di Pinuccio in cui si alludeva al fatto che Marcello Giannotti, Capo della comunicazione della Rai ed ex collaboratore di MN, potesse aver agevolato l’arrivo di MN Italia in veste di ufficio stampa a RaiPlay, ma non solo.

Precedentemente il nostro sito aveva sollevato domande circa la possibile presenza di MN Italia stessa come ufficio stampa del Festival di Sanremo 2020, una voce insistente che da diversi giorni gira tra addetti ai lavori di stampa, discografiche, radio e tv.

Mn Italia ha postato i propri chiarimenti a mezzo social ieri sera…

“NON ANDIAMO IN PARADISO, A DISPETTO DEI SANTI, NEMMENO DI SANREMO

MN si vede costretta ad entrare, suo malgrado, per esigenze di chiarezza, nelle polemiche relative ai presunti conflitti di interesse RAI.

È stato scritto che il nostro ex collaboratore, il giornalista Marcello Giannotti, attuale direttore Comunicazione Rai, avrebbe favorito la presenza di MN per la comunicazione di progetti prestigiosi come VivaRaiplay e del Festival di Sanremo.

È vero che Marcello Giannotti ha lavorato per oltre 10 anni in MN prima di passare in Rai, come peraltro accaduto a molti altri dipendenti e collaboratori di MN che oggi lavorano per i più grandi broadcaster come Mediaset, Sky o Discovery.

È decisamente falso che Giannotti abbia richiesto per conto della Rai le nostre prestazioni su Festival di Sanremo e VivaRaiplay, chi conosce la nostra storia ventennale sa che MN ha nel suo curriculum, visibile a tutti sul sito, prestazioni di comunicazione per la Rai su molti programmi, oltreché su più edizioni del Festival di Sanremo e tutti i programmi RAI di Fiorello.

E’ vero che dall’Ufficio Acquisti della RAI sono pervenute, negli ultimi mesi, 3 proposte di partecipazione a bandi di gara per lavorare su programmi Rai: una per il lancio di RaiPlay, ma non abbiamo ritenuto il budget proposto sufficiente per garantire risultati di comunicazione soddisfacenti, e abbiamo declinato; altre due, per la comunicazione de Il Collegio e Pechino Express, progetti a cui tenevamo per aver lavorato al lancio delle prime edizioni, ma che la RAI ha deciso di affidare ad altra agenzia.”