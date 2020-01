Sanremo 2020 cantanti in gara, partecipazioni e piazzamenti. Dopo l’annuncio dei 22 Big in gara, prima polemiche annesse (vedi qui), entriamo nel vivo della competizione canora per eccellenza ed andiamo a scoprire quante volte hanno già partecipato i cantanti scelti e i migliori piazzamenti raggiunti.

Precisiamo che in realtà gli artisti in gara a Sanremo 2020 saranno 23 in virtù del duo Bugo & Morgan.

Se da una parte qualcuno si lamenta delle poche donne in gara, solo quattro, dall’altra quest’anno c’è il record di artisti al debutto sanremese, quasi la metà.

Sono ben 10 infatti i cantanti che gareggeranno nella kermesse per la prima volta.

Due di loro sono già saliti sul palco dell’Ariston in altre vesti, chi come ospite (Anastasio), e chi come direttore d’orchestra, protagonista della serata dei duetti e membro della Giuria di Qualità (nel 2014), ovvero Paolo Jannacci.

Tre vincitori delle passate edizioni tornano per tentare il bis. Tra loro due, Marco Masini e Francesco Gabbani, hanno trionfato in entrambe le categorie.

