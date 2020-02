In Copertina

Morgan accuse gravi verso Bugo e la Mescal a Live non è la D'Urso (video)

Nel corso della puntata viene mandato in onda anche il dietro le quinte .

Festival di Sanremo 2020 il vincitore della 70esima edizione è Diodato

Agli ultimi posti della classifica Riki, Junior Cally ed Elettra Lamborghini.

Sanremo 2020 le pagelle dei rapper al Festival della Canzone Italiana

Torna RAP chiama Italia la rubrica sul mondo del rap dello scrittore Federico Traversa che questa volta giudica per noi i rapper al Festival di.

SANREMO 2020: PREMIO TESTO & ConTESTO. I testi migliori (e i peggiori) del Festival

Quali saranno i testi (e le singole frasi) migliori e peggiori di questo Sanremo 2020 per il Prof. di Latino di All Together Now?.

L'ANALISI: Sanremo 2020, quale canzone per l'Italia all'Eurovision Song Contest 2020?

A ridosso della finale di Sanremo 2020 ecco la nostra analisi su quali brani potrebbero ambire all'Eurovision.

Achille Lauro e Anastasio: se i giovani parlano dei vecchi e di vecchie questioni…

l Festival di Sanremo 2020 ci ha regalato due modi di essere artisti e di performare. Ecco una nostra analisi.

Festival di Sanremo 2020: le videointerviste a cantanti in gara, ospiti e presentatori (articolo in aggiornamento)

Ci siamo, la città di Sanremo ha letteralmente preso vita a suon di musica a partire da domenica 2 febbraio e da domani, 4 febbraio,.

Videointervista a Rancore: “Ho sognato una mela che si stacca dall’albero...”

Rancore è l'ultimo artista in gara previsto nella scaletta del Festival 2020. Lo abbiamo incontrato a poche ore dalla finale per parlare di "Eden".

Videointervista a Junior Cally e i Viito: “Non tutti riescono a capire la differenza tra fiction e realtà”

Dopo le numerose polemiche, Junior Cally ha deciso di far parlare soprattutto la sua musica. "No Grazie" è il brano in gara, mentre "Vado al massimo" di Vasco Rossi la cover.

Videointervista a Elio Cipri, promoter e discografico, da 53 anni al Festival di Sanremo

Promoter, discografico, direttore artistico di importanti progetti... la storia della discografica italiana corre di pari passo alla figura di Elio Cipri .

Sanremo 2020 videointervista a Elettra Lamborghini

La cantante si apre ai nostri microfoni rivelando che alcune critiche l'hanno ferita.

Sanremo 2020 videointervista ai Ricchi e poveri... è Reunion!

Una reunion che parte da Sanremo e continuerà con un singolo, un disco e un concerto evento.

Sanremo 2020 videointervista a Le Vibrazioni: "La prima serata è stata una sorpresa, non siamo mai stati primi..."

Ieri sera la band ha presentato con i Canova una versione molto particolare di "Un'emozione da poco" di Anna Oxa.

Amedeo Minghi: "Per me è un onore essere a Sanremo con Rita Pavone"

Amedeo Minghi è a Sanremo per duettare con Rita Pavone in 1950. Ecco la nostra intervista.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Sanremo 2020: i top e flop del Festival di Amadeus

Sanremo 2020 si è concluso con un grande successo di pubblico che ha ripagato Amadeus di tutte le critiche, spesso inutili, degli scorsi mesi.Ma quali sono stati gli elementi top e quelli flop di questo Sanremo 2020 secondo All Music Italia? Andiamo subito a scoprirlo... Sanremo 2020 Top AmadeusSenza ombra di dubbio, senza nessuna esitazione. Amadeus è...

Sanremo 2020 classifica passaggi radio Earone: in vetta Elodie, Achille Lauro e Diodato

Tra le nuove proposte, grazie al supporto di Rtl 102.5, Tecla è prima.

Morgan accuse gravi verso Bugo e la Mescal a Live non è la D'Urso (video)

Nel corso della puntata viene mandato in onda anche il dietro le quinte .

Musicultura 2020: annunciati i nomi del 53 artisti in gara al Festival della canzone popolare e d’autore

Sono stati annunciati i nomi dei 53 artisti che si giocheranno gli 8 posti per la finalissima di Musicultura 2020 che si terrà a giugno all'Arena Sferisterio di Macerata. In palio 20.000 euro.

Osvaldo Supino: la volontà di andare oltre nel nuovo singolo “Are you listening”

E' uscito "Are You Listening", il nuovo singolo di Osvaldo Supino che anticipa l'uscita della special edition di "Sparks" con contenuti inediti denominata "All of the Sparks".

Birthh: il singolo Parakeet anticipa il nuovo album Whoa

Dopo i singoli Supermarkets e Yello/Concrete, Birthh lancia un nuovo brano e annuncia le prime date del suo tour in Italia e all'estero.

Festival di Sanremo 2020 il vincitore della 70esima edizione è Diodato

Agli ultimi posti della classifica Riki, Junior Cally ed Elettra Lamborghini.

TROPICO lancia il nuovo singolo "Contro" in collaborazione con CoCo

TROPICO è il nuovo progetto del compositore e cantante Davide Petrella.

Ghali da ospite a Sanremo 2020 alle novità dell'album DNA

Dal 21 febbraio inizieranno i firmacopie in giro per l'Italia.

I Pinguini Tattici Nucleari adottano 100 Pinguini Imperatori con WWF

Lanciato anche il repack di FUORI DALL’HYPE RINGO STARR.

Achille Lauro per la finale di Sanremo 2020 diventa Elisabetta I

Nella finale del Festival di Sanremo 2020 Lauro ha chiuso la serie dei suoi "travestimenti" firmati Gucci.

Sanremo 2020: Tiziano Ferro recita un monologo per i suoi 40 anni

Prima di esibirsi sulle note di Alla mia età e altri grandi successi il cantautore ha recitato un suo monologo sull'età.

Parla Morgan: ero l'ultima chance di Bugo, mi vergognavo della canzone!

Morgan rivela di essere venuto a Sanremo solo per fare un favore a Bugo e invece è stato fatto vittima di mobbing .

Bugo e Morgan: ecco la verità del produttore e autore del brano. Simone Bertolotti

In un lungo post sui social anche il produttore e co-autore del brano, nonché Direttore d'orchestra dell'esibizione, racconta la sua verità .

Parla Bugo: "Morgan ha insultato mia moglie e il mio discografico..."

Importanti rivelazioni arrivano anche dalla Mescal, la casa discografica di Bugo: "Morgan voleva 55 mila euro...".

Michele Zarrillo: "sono ancora qui perché la gente ama le mie canzoni"

Durante la conferenza in Sala Stampa Lucio Dalla, Michele Zarrillo dice la sua opinione sul Festival di Sanremo e si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa.

L'ANALISI: Sanremo 2020, quale canzone per l'Italia all'Eurovision Song Contest 2020?

ALL MUSIC ITALIA AWARDS 2019 – Fase finale

Le vecchie glorie del Sanremo di Amadeus, tra improbabili reunion e l'ologramma di Nilla Pizzi

Le Pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 31 gennaio

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 31 gennaio

