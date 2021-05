Sangiovanni: disco di platino in due settimane, oltre 100 milioni di stream, l'amicizia con Madame e... niente Sanremo!

Sangiovanni vendite. Continua a portare a casa grandi risultati che non si vedevano da anni su di un talento lanciato da Amici di Maria De Filippi.

Dal punto di vista discografico infatti i ragazzi usciti dalle ultime due edizioni del Talent show hanno stentato a portare a casa risultati che andassero oltre il disco d’oro. Per trovare numeri importanti bisogna tornare indietro di almeno due/tre anni con Riki e Irama.

Ma questa è l’epoca dello streaming e, purtroppo, anche del Covid-19, per questo se i due artisti di cui sopra si erano rivelato più forti nelle vendite degli album grazie ai firmacopie, Sangiovanni sta riuscendo a collezionare certificazioni anche per i singoli.

Sangiovanni vendite i risultati

Il risultato più importante è sicuramente il disco di platino conseguito per le oltre 50.000 unità del suo EP omonimo uscito per Sugar Music, un traguardo raggiunto in sole due settimane e con pochissimi appuntamenti instore a causa delle norme di emergenza sanitaria attualmente in vigore.

In totale i sei brani contenuti nell’Ep hanno totalizzato oltre 100 milioni di streaming sul solo Spotify. Attualmente, oltre al disco di platino conseguito per l’EP, Sangiovanni ha conquistato anche due dischi di platino per Lady, il disco di platino per Tutta la notte e Malibù e il disco d’oro per Guccy Bag, per un totale di oltre 365.000 unità/copie certificate tra singoli e album, un risultato che lo porta già ad entrare nella Top 15 degli artisti usciti da un Talent Show che hanno venduto più copie.

Nei giorni scorsi il giovane artista si è espresso anche su diversi argomenti. Dalle collaborazione all’amicizia con Madame passando per i Maneskin e Sanremo. Clicca in basso su continua per saperne di più…