Dopo l’anteprima live Sangiovanni torna con un brano per l’estate 2025… “Veramente”

Sangiovanni Veramente testo e significato del singolo per l’estate 2025 fuori dal 13 giugno 2025.

Un Nuovo tassello in attesa del terzo album

Dopo un periodo di pausa dovuta al burnout post Sanremo 2024 Sangiovanni, cantautore multiplatino che fonde pop e urban con melodie leggere e testi freschi ma anche profondi, è tornato nelle scorse settimane con il singolo luci allo xeno.

Il brano ha rappresentato l’inizio di un nuovo capitolo discografico dopo che il cantautore ha decido di non pubblicare il disco che aveva chiuso. Ora per l’artista veneto è arrivato il tempo di mettere un nuovo tassello al nuovo progetto e lo fa lanciando un singolo nella stagione che lo ha visto già protagonista con brani come Malibù e Mariposas, la versione in spagnolo di Farfalle.

Sangiovanni veramente significato del brano

La nuova canzone di Sangiovanni, fuori dal 13 giugno per Sugar Music, si intitola Veramente ed è stata scritta con Alessandro La Cava, Marco Spaggiari e Rocco Giovannoni.

Questa canzone è stata presentata in anteprima dal cantautore nelle scorse settimane al Mi Ami Festival.

Il pezzo si muove tra sonorità urban e ritmi dal respiro tropicale, ispirati a suggestioni calde e percussioni che evocano atmosfere estive e tribali. Una canzone che è nata durante un momento di pausa per Sangiovanni, un viaggio a Tenerife, isola in cui il giovane artista ha trovato vibrazioni calde e l’ispirazione per scrivere un brano ritmato.

Veramente si apre con delle chitarre delicate, per poi esplodere in un beat incalzante. Un brano dalla scrittura diretta e intensa, che vuole esere una confessione e parlare di mancanze e desideri inespressi tra leggerezza e profondità.

SANGIOVANNI VERAMENTE – TESTO

Tutte le volte che ti ho perso

c’eri prima di tutti i concerti

ti ritiri sempre nei miei pezzi

ma che senso ha

non vederci nel mio letto

solo qualche notte

lo sai che so nuotare nei tuoi occhi blu, blu

Non mi piace

che devo mettermi il cuore in pace

lasciarti andare via non vederti più

Tra il mare blu, così blu

ho un occhio nero

io ti volevo, ti volevo

veramente, veramente

ho il tuo sapore sulle pelle

finalmente

nella mente non si spegne

il tuo ricordo

che lo volevo, lo volevo veramente

testo completo in arrivo