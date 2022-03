“Ho capito che la mia forza sta nella leggerezza con cui comunico la fragilità.” Con queste parole Sangiovanni svela i primi dettagli sul nuovo album

Sangiovanni nuovo album in uscita. Cadere volare arriverà nei negozi l’8 aprile e, nella giornata di oggi, 22 marzo 2022, il giovane artista ha svelato copertina e i primi dettagli sul disco.

Il nuovo disco arriverà a quasi un anno dall’EP di debutto e a due mesi dalla partecipazione al Festival di Sanremo con Farfalle.

Queste le parole scritte da Sangiovanni per descrivere questo suo nuovo capitolo musicale:

“HO CAPITO CHE LA MIA FORZA STA NELLA LEGGEREZZA CON CUI COMUNICO LA FRAGILITA’.

IO SONO QUESTO, ALTI E BASSI, GIORNI ALTERNI, CADERE VOLARE”.

In Cadere volare, in uscita per Sugar Music, declina all’interno delle canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento.

Sangiovanni nuovo album: cadere volare

Il secondo disco dell’artista rivelazione di Amici 20 sarà disponibile su tutte le piattaforme in digitale, su Amazon in esclusiva nei formati cd jewel autografato dall’artista, vinile azzurro e vinile bianco autografati dall’artista e in tutti gli altri negozi nei formati jewel e vinile bianco.

Si potranno ascoltare le nuove canzoni nel tour previsto a maggio, undici date nei super club già sold out, e nei in due eventi live di a Roma, 19 ottobre al Palazzo dello Sport, e Milano, il 23 ottobre al Forum.

Ecco come parla Sangiovanni di Cadere volare

La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza.