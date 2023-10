Samurai Jay presenta il nuovo singolo “Ci Pensi Mai?”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 20 ottobre, “Ci Pensi Mai?” (Island Records / Universal Music Italia) è il nuovo singolo di Samurai Jay, che torna con nuova musica dopo le collaborazioni con artisti del calibro di Guè, Rkomi, Geolier ed Elettra Lamborghini.

“Ci Pensi Mai? è una traccia breve ed emotiva, nata in Italia e chiusa in America. Sintetizza un viaggio molto preciso. In meno di due minuti racchiude tutto quello che sentivo di dover dire, descrivendo di getto le sensazioni che abbiamo provato in studio in quello specifico giorno”.

Prodotto da Dani, il brano contiene diversi elementi che contraddistinguono ormai lo stile di Samurai Jay: dalle sonorità e dall’attitudine – che richiamano gli anni ’90 e 2000, rielaborati in chiave contemporanea – alle linee melodiche accattivanti, passando per un R&B contemporaneo in cui riecheggiano influenze d’oltreoceano.

Samurai Jay, “Ci Pensi Mai?”

Samurai Jay conta attualmente 943.504 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è senza alcun dubbio “Bye Bye“, che ha quasi raggiunto i 18 milioni 300 mila stream. Seguono “Buongiorno” feat G-CREW con più di 17 milioni 925 mila stream e “A Casa Mia – Remix“, che ha superato i 12 milioni 800 mila stream