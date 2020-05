E’ uscito L’era del cigno bianco, il nuovo singolo del collettivo Salento All Stars, fondato dall’autore del brano Davide Qba Apollonio.

L’era del cigno bianco, insieme a Rollin e Nice Day, due brani di prossima uscita, fanno parte della colonna sonora del film del regista Mauro Russo Cobra non è, disponibile su Amazon Prime Video.

Salento All Stars è un progetto artistico che parte dai suoni tradizionali, ma che arriva fino alle sonorità più moderne. Davide Qba Apollonio, fondatore degli Après La Classe è anche autore di Salentu, lu sule, lu mare, lu jentu, il brano più rappresentativo del Salento.

L’era del cigno bianco è una canzone scritta di pancia in un mattino piovoso di marzo, mentre alla televisione passavano le immagini dei camion dell’esercito con il loro pesante carico di vite spezzate dal Coronavirus.

I Salento All Stars auspicano un ritorno all’era del cigno bianco, una nuova normalità, sperando di aver imparato a godere delle piccole e grandi cose che prima consideravamo scontate. Il ritorno a una dimensione più consapevole.

La canzone è stata incisa in piena quarantena fra il Salento e Roma.

SALENTO ALL STARS L’ERA DEL CIGNO BIANCO

“Tra mille peripezie, visto l’aggiustamento che il pianeta Terra ha deciso di concedersi in questo periodo, siamo riusciti ad inciderlo cercando di fotografare quelle che sono le nostre sensazioni, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, le nostre riflessioni su questa viola primavera che passerà prima o poi. Ci tenevo a ringraziare quei Salento All Stars che hanno collaborato alla realizzazione di questo che sarà uno dei brani che più ci rimarrà per sempre incastonato nel cuore valicando le barriere spaziotemporali, come la DeLorean di Marty MacFlay e Doc (cit. Ritorno al Futuro 1985).”

Queste le parole di Davide Qba Apollonio che prosegue con i ringraziamenti:

“Grazie ad Alfredo Quaranta per la voce, sempre il migliore. Grazie a Peppe Levanto per l’enorme lavoro di preproduzione. Grazie a Luca Mazzotta per le sue acustiche e classiche ipnotiche.

Grazie a Ylenia Giaffreda per voce e violino sempre impeccabili. Grazie a Marco Giaffreda per la voce e le elettriche da viaggio. Ed infine grazie a tutti voi per il coraggio col quale affrontate la vita,

giorno dopo giorno.”