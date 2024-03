Sacky, nel nuovo album “Balordo” i feat con Emis Killa, Luchè, Baby Gang e…

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 8 marzo, “Balordo” ( RM4E / Warner Music italy) è il nuovo album di Sacky, che nei giorni scorsi ha svelato sia la tracklist che i featuring del disco con un nuovo freestyle, “Quello Vero Freestyle #2“, pubblicato su Instagram e YouTube.

Anticipato dai singoli “Kayros” e “Los Diablos” feat. Artie 5ive e 167 Gang, “Balordo” arriva a un anno di distanza dalla pubblicazione dell’EP d’esordio “Quello Vero” (27 gennaio 2023) e si articola in 15 tracce, che spaziano attraverso le diverse sfumature dell’urban e vedono Sacky collaborare con artisti del calibro di Emis Killa, Luchè, Rame, Slings, Niky Savage, Baby Gang, Rondodasosa e ultimo, ma non per importanza, Lacrim.

Per quanto riguarda le tematiche presenti all’interno del disco, Sacky mette invece al centro il proprio quartiere e porta avanti la sua narrazione senza badare a censure e senza porsi alcun limite.

Sacky, “Balordo”: la tracklist