Rtl 102.5 festeggia la giornata internazionale della donna con un palinsesto tutto al femminile

RTL 102.5 decide di festeggiare l’8 marzo, la giornata internazionale della donna, con tutte le voci al femminile di Rtl 102.5 in maglia rosa alla conduzione e ospiti e musica al femminile.

Programmi e notiziari in onda dalle ore 6 alle 18 saranno quindi affidati alle donne con una partership speciale con RCS Sport e il Giro D’Italia Women 2024 a dimostrazione del costante impegno di RTL 102.5 nella promozione della parità di genere e nell’apertura di spazi e opportunità per le donne.

La giornata sarà anche l’occasione per presentare la Maglia Rosa del Giro d’Italia Women 2024, l’importante competizione ciclistica di cui RTL 102.5 è Radio Partner.

Il Giro d’Italia Women, giunto alla trentacinquesima edizione, la prima organizzata da RCS Sport, è il più prestigioso appuntamento internazionale delle competizioni ciclistiche femminili e si disputerà dal 7 al 14 luglio, con partenza da Brescia e arrivo a L’Aquila.

RTL 102.5 trasmetterà in diretta l’atteso momento dello svelamento della Maglia Rosa femminile inoltre le speaker di RTL 102.5 indosseranno in onda la nuova maglia, simbolo di forza e determinazione delle donne.

Marta Suraci, Head of Marketing & Communication del Gruppo RTL 102.5, dichiara:

“Per noi di RTL 102.5 è stato naturale sentire come nostra anche la Maglia del Giro d’Italia Women. Come donna e come rappresentante della prima radiovisione d’Italia, portare con orgoglio questa maglia significa contribuire, anche attraverso lo sport, a promuovere presso un pubblico ampio e multigenerazionale la forza, la voce e i diritti delle donne.

Significa dare loro spazio, incoraggiando il dibattito, promuovendo un cambiamento e un impatto positivo. Come dimostrano i fatti e l’impegno costante nel tempo, tenere alta l’attenzione su tematiche così attuali è una delle nostre priorità e farlo in una giornata di festa, così bella e importante come l’8 Marzo, ci è sembrata fin da subito un’occasione perfetta”