A una settimana dall’uscita di “Radio Sakura” (Warner Music Italy) – che ha esordito al secondo posto della Top Albums Debut Global di Spotify e al terzo posto della Top Album FIMI, attestandosi così come la più alta nuova entrata della settimana in Fimi -, Rose Villain è l’unica artista donna con tre brani nella Top 50 Italia di Spotify: “Come un Tuono” feat Guè, “Click Boom!” e “Balenciaga” (di Tony Effe in feat con l’artista).

Ma non è tutto! Ben sette delle dodici tracce di “Radio Sakura” sono infatti presenti nella classifica Top Singoli FIMI e il pezzo sanremese, “Click Boom!” ha conquistato il DISCO DI PLATINO in poco più di un mese.

ROSE VILLAIN, “RADIO SAKURA”: LA TRACKLIST

Prodotti da Sixpm, i dodici brani che compongono la tracklist di “Radio Sakura” indagano diversi temi, ma sono legati tra loro da un fil rouge, che riguarda il desiderio di trovare una speranza in tutto, anche nelle difficoltà più dure della vita.

Ed ecco che, come la natura riesce a riprendersi il proprio spazio anche di fronte alla morte, così in ogni piccola crepa di dolore che la nostra anima è costretta a sopportare in vita ci può essere una fioritura, simbolo di rinascita.

“Con questo disco mi sono sentita più libera che mai di essere fragile, irriverente e ambiziosa. E con questa musica, per me la migliore che ho mai scritto, sono fiorita nell’artista e donna che sognavo di essere”.

HATTORI HANZO feat Madame ⁠CLICK BOOM! ⁠STAN feat Ernia ⁠HUH? ⁠GRAFFITI feat Bresh ⁠IL MIO FUNERALE ⁠BRUTTI PENSIERI feat thasup ⁠HAI MAI VISTO PIANGERE UN COWBOY? ⁠TRASPARENTE ⁠COME UN TUONO feat Guè ⁠IO, ME ED ALTRI GUAI ⁠MILANO ALMENO TU

ROSE VILLAIN: LE DATE DEL TOUR NEI CLUB

17 ottobre 2024 – FIRENZE , Viper Theatre

, Viper Theatre 18 ottobre 2024 – PADOVA , Hall

, Hall 25 ottobre 2024 – NAPOLI , Casa della Musica

, Casa della Musica 29 ottobre 2024 – MILANO, Fabrique

In attesa delle 4 date live – prodotte e organizzate da Magellano Concerti, Me Next e Next Show -, che vedranno l’artista esibirsi nei principali club italiani, il 12, 13, 15 e 16 luglio Rose Villain aprirà i concerti italiani del tour dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma.

Foto di copertina di Marcello Dino Junor