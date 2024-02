Rose Villain: “A Sanremo 2024 racconto la mia evoluzione, dalle ombre alla fioritura”

A poche ore dal suo debutto tra i Big di Sanremo 2024 con “Click Boom!” (Warner Music Italy) abbiamo incontrato Rose Villain, che ci ha parlato del brano in gara al Festival e della serata dedicata alle cover, durante la quale presenterà sul palco dell’Ariston un medley insieme a Gianna Nannini.

Ma non è tutto! Rose ci ha infatti raccontato anche la sua evoluzione, dalle ombre di “Radio Gotham” alla fioritura di “Radio Sakura“, il suo nuovo album in uscita venerdì 8 marzo e già disponibile in pre-save e pre-order.

ROSE VILLAIN, “CLICK BOOM!”

Prodotta da Sixpm e scritta dalla stessa Rose Villain insieme a Davide Petrella, “Click Boom!” parla di amore, ma non un amore qualsiasi, bensì uno di quegli amori che fanno una luce così forte da portare inevitabilmente con sé delle zone d’ombra: la diffidenza, l’annullamento di sé, la paura di soffrire e quella di far stare male.

SANREMO 2024: “CLICK BOOM!”, VIDEOINTERVISTA A ROSE VILLAIN

ROSE VILLAIN: LE DATE DEL TOUR

Dopo le due date a Milano e Roma di “A VILLAIN STORY: the beginning” – il suo primo live show, con cui ci ha aperto le porte del suo personale modo di calcare il palcoscenico – Rose Villain ha annunciato 4 nuovi appuntamenti live, prodotti e organizzati da Magellano Concerti, Me Next e Next Show.

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate:

17 ottobre 2024 – FIRENZE, Viper Theatre

18 ottobre 2024 – PADOVA, Hall

25 ottobre 2024 – NAPOLI, Casa della Musica

29 ottobre 2024 – MILANO, Fabrique

Info e biglietti su www.magellanoconcerti.it.