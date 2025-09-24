Rose Villain, live per la prima volta al Forum di Assago, presente il singolo “Bollicine”

Rose Villain Bollicine testo e significato del nuovo singolo presentato in anteprima live all’Unipol Forum di Milano durante la prima tappa del Radio Trilogy Tour 2025.

La cantante ha scelto di presentare il brano in anteprima proprio nella serata che ha segnato il suo ritorno a casa, trasformando il Forum in un universo sospeso tra coreografie, scenografie immersive e ospiti speciali. Il risultato? Uno show di respiro internazionale che ha proiettato Rose Villain direttamente nell’Olimpo della musica pop.

Il significato di Bollicine

Bollicine è un brano che racconta la fragilità emotiva attraverso immagini di solitudine e smarrimento, ma anche la capacità di resistere e trasformare il dolore in leggerezza. Il testo è intimo e diretto, e mette in scena l’idea di una vita che, pur tra scosse e crepe, riesce a dissolversi in un’atmosfera sospesa come le bolle da cui prende il titolo.

La performance live ha reso tutto ancora più potente: durante l’esibizione, un secondo palco si è illuminato mentre migliaia di bolle esplodevano tra fumo e riflessi di luce, creando un effetto collettivo che ha lasciato il pubblico senza fiato. Il videoclip, girato in stile VHS, aggiunge una dimensione rétro e malinconica, amplificando la sensazione di isolamento evocata dalla canzone.

Testo di Bollicine

La città era un deserto

l’altra notte in una stanza di hotel

ho scritto ti odio su un foglio bianco

forse stavo soltanto parlando con me

l’amore è bugiardo

ti senti più forte ma la verità è che può renderti di cristallo

è un braccio di ferro che nessuno vince

mi nascondo tra le gente cinica

tra lenzuola che non hanno più il tuo odore

siamo soli come la metro dopo l’una

come ascensori di un albergo fuori Roma

Vienimi a prendere

ho il fiato corto, vedo doppio, manca l’aria

ed in testa solo bollicine

che scoppiano, che scoppiano

vienimi a prendere

ascolto le canzoni che ascoltavi in macchina

ed in testa solo mille bollicine

che scoppiano da quando siamo soli

soli soli soli

noi siamo soli soli soli

Il cielo è sempre coperto

anche oggi il treno è in ritardo

ed è scarico

sembra che qui siete tutti d’accordo

e vorrei andare dall’altra parte del mondo

ma ho questo peso nel petto

vorrei essere più forte

vorrei non pensarti

dormire di notte

in un sogno sbufffo l’odio

E parlo con la gente che non sa

così so che non sentirò il tuo nome

siamo soli come la metro dopo l’una

come ascensori di un albergo fuori Roma

Vienimi a prendere

ho il fiato corto, vedo doppio, manca l’aria

ed in testa solo bollicine

che scoppiano, che scoppiano

vienimi a prendere

ascolto le canzoni che ascoltavi in macchina

ed in testa solo mille bollicine

che scoppiano da quando siamo soli

soli soli soli

noi siamo soli soli soli

