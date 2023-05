Rosa Chemical rende fluido “O’Sarracino” nel suo nuovo singolo, “Bellu guaglione”

Rosa Chemical Bellu Guaglione testo e significato del nuovo singolo dell’artista che riprende il sample di uno dei brani italiani più noti al mondo, O’Sarracino di Renato Carosone e Nicola Salerno.

Dopo il successo riscosso negli scorsi mesi con Made in Italy, brano certificato con il disco di platino che lo ha visto debuttare sul palco del Festival di Sanremo, dopo un tour appena terminato con tre date sold out ai Magazzini Generali di Milano, per Rosa Chemical è ora di entrare nel campionato estivo dei tormentoni.

Rosa Chemical Bellu guaglione significato del brano

Il messaggio che l’artista vuole lanciare con questo brano è preciso: un invito a essere se stessi senza farsi condizionare dalle norme imposte della società.

Fuori da Venerdì 19 maggio per Capitol Records/Universal Music Bellu Guaglione è stato scritto da Rosa Chemical e Alessandro La Cava e prodotto da Bdope e Greg Willen, collaboratori storici dell’artista con i quali ha già pubblicato numerosi successi tra cui l’iconica saga Polka.

Libero dal pregiudizio e simbolo dell’amore senza norme prestabilite, in questo nuovo brano nato dal sample di O’ Sarracino di Renato Carosone e Nicola Salerno, Rosa Chemical rovescia il modello del “BELLU GUAGLIONE” che “tutt”e ffemmene fa ‘nnammurà”, proponendo il racconto di un ragazzo che indossa i tacchi per uscire, ama senza distinzione e non vuole essere giudicato per questo. In pratica “Sarracino si sveglia nel 2023 e scopre che l’amore non è più solo quello di una volta. Piace a tutti nella sua fluidità, nel suo essere libero e privo di pregiudizi”.

Rosa Chemical Bellu guaglione testo e audio

In arrivo il 19 maggio