16 Giugno 2026
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16 Giugno 2026

Rondò Veneziano, The Grand Return: il ritorno dal vivo parte da Bergamo, date e biglietti

The Grand Return World Tour 2026 riparte dal Lazzaretto di Bergamo tra Italia ed estero.

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Locandina del tour Rondò Veneziano The Grand Return World Tour 2026
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I Rondò Veneziano annunciano The Grand Return, World Tour 2026: il ritorno dal vivo del progetto musicale italiano parte da Bergamo con una prima data domenica 12 luglio 2026 al Lazzaretto, prima di proseguire con altri concerti tra Italia ed estero. Di seguito le date annunciate, le info sui biglietti e cosa aspettarsi dal tour.

Rondò Veneziano concerti 2026: date del tour

  • 12 luglio 2026 – Lazzaretto – Bergamo
  • 15 novembre 2026 – Ateneul Roman – Bucarest (Romania)
  • 28 novembre 2026 – Teatro Cilea – Reggio Calabria

Si tratta delle prime tappe annunciate. L’organizzazione ha fatto sapere che nuove date del tour mondiale verranno comunicate prossimamente.

Il nuovo tour di Rondò Veneziano

Con The Grand Return il progetto torna sui palchi dopo un lungo periodo lontano dalle scene. La data di Bergamo, ospitata all’interno della rassegna Lazzaretto Estate 2026, apre un percorso che toccherà anche l’estero, a partire dalla tappa rumena di Bucarest. Il tour segna inoltre un passaggio di testimone: il Maestro Gian Piero Reverberi, fondatore del progetto, ha individuato in Stefano Marchioro, suo storico collaboratore, la figura chiamata a proseguirne l’eredità artistica come direttore artistico, pianista e direttore dell’orchestra.

Il percorso di Rondò Veneziano

Nati ufficialmente nel 1980 da un’idea di Freddy Naggiar e del Maestro Gian Piero Reverberi, i Rondò Veneziano hanno costruito un linguaggio musicale che fonde la raffinatezza della musica barocca veneziana con arrangiamenti dal sound moderno. Il boom arrivò all’inizio degli anni Ottanta con brani entrati nell’immaginario collettivo come La Serenissima e Sinfonia per un Addio. Spesso definito oggi come pop classico, il progetto si è imposto anche all’estero, con una popolarità particolarmente forte in Germania, Svizzera e Austria, diventando uno degli esempi più riconoscibili di musica italiana esportata nel mondo.

La scaletta del tour The Grand Return

La scaletta ufficiale del tour non è ancora stata diffusa, trattandosi di concerti non ancora iniziati. È lecito attendersi i brani più celebri del repertorio, da La Serenissima a Sinfonia per un Addio, accanto alle composizioni firmate dal Maestro Reverberi. L’articolo verrà aggiornato con la scaletta ufficiale dopo la prima data di Bergamo.

Biglietti e prevendite

I biglietti per la data di Bergamo del 12 luglio 2026 sono già disponibili. Per le altre tappe, la data di Bucarest fa riferimento a un circuito di vendita locale, mentre per Reggio Calabria le informazioni sui biglietti saranno comunicate dall’organizzazione. Nuove date e relative aperture vendite verranno annunciate nelle prossime settimane.

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