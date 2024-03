L’instabilità di una relazione in “Borderline”, nuovo singolo di Rondine

Torna il 22 marzo con “Borderline“, nuovo singolo in uscita per Woodworm Label/Columbia Records/Sony Music Italy, Rondine cantautore 19enne che sta portando avanti anche un percorso autorale con Warner Chappell (è tra gli autori del brano “Rossofuoco” di Mida).

Il debutto di Rondine è avvenuto durante la pandemia con il singolo “Mascherine”. La mancanza di condivisione di spazi e idee, che hanno colpito molti ragazzi, lo spingono ad alimentare la sua passione per la musica.

Un punto cardine delle sue canzoni è il concerto di libertà, argomento che torna anche nel brano “Arresto“, una canzone in cui il ragazzo affronta da entrambe le parti, carnefice e vittima, il problema del bullismo.

Rondine si fa notare entrando, oltre che nelle playlist editoriali, anche nel Mixtape “Cantera“, progetto riservato agli emergenti e ideato da Machete. A seguire la sua carriera nelle vesti manager è Mamo Giovenco, direttore musicale di Amici di Maria De Filippi.

Con lui Rondine prosegue il proprio percorso discografico aprendeo i concerti di Chiello, Bresh e Tananai, e pubblicando il singolo “Chi l’avrebbe mai detto”, primo brano ad uscire con Woodworm Label in collaborazione con Columbia Records, con cui conquista anche la copertina di Scuola indie su Spotify.

Nel nuovo capitolo del racconto autobiografico di Rondine che questa volta parla di legami sentimentali in cui si rimane in uno stato di limbo, in un costante stato di alti e bassi.

“Se vuoi parlami di chi vuole restare un’altra volta, come ho fatto l’anno scorso e ripartiamo da zero, ma se vuoi puoi contare anche per me, visto che non conto nulla. Come un conto senza zeri, un bambino senza culla, se non urla non lo vedi ma se urlo nemmeno rispondi”.