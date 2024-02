RON disponibile in streaming e radio la sua versione di Lontano Lontano

Ron pubblica la sua versione di Lontano Lontano di Luigi Tenco.

Brano con il quale il cantautore ha aperto l’ultima edizione del Premio Tenco. Edizione in cui ha ricevuto il prestigioso ed esclusivo Premio alla Carriera.

Il tutto a testimonianza di un affetto e di una stima nei suoi confronti sempre più ampi da pubblico e addetti ai lavori.

Quella sera in teatro e nello “speciale tv”, andato in onda su RaiUno, Ron ha omaggiato Luigi Tenco con il brano Lontano lontano ed ora ha deciso di registrarla nel suo “Angelo Studio” di Garlasco.

La traccia (su etichetta Le foglie e il vento) è disponibile dal 23 febbraio e si può ascoltare in radio ed in streaming.

Ron – Lontano lontano

“Quando ascoltai per la prima volta Lontano Lontano di Luigi Tenco, ero solo un ragazzo che faceva i concorsi per voci nuove…nonostante tutto rimasi senza fiato, capii che quella canzone era nata anche per me, mi assomigliava, la sua malinconia e la sua tenerezza arrivava da una persona speciale, senza tempo… parlava di un amore ormai troppo lontano, e che mai avrebbe potuto cancellare.

Sono orgoglioso di poterla inserire nel mio repertorio, perché questa canzone mi assomiglia tanto”

Il brano sarà presentato al pubblico durante la nuova tournée teatrale di Ron: Al Centro esatto della Musica.

Spettacolo musicale originale, prodotto da IMARTS, che sarà il primo di un lungo viaggio.

Porterà dal vivo nel corso del 2024 altre due nuove produzioni e soluzioni sceniche e artistiche differenti le une dalle altre, sorprendenti anche per chi lo segue da sempre.

Ron (chitarra, pianoforte e voce) condividerà il palco di Al centro esatto della musica con: Giuseppe Tassoni (piano e tastiere), Roberto Di Virgilio (chitarre) e Stefania Tasca (voce, percussioni e chitarra acustica).

Al centro esatto della musica (DATE LIVE)

27 febbraio – VERCELLI Teatro Civico

28 febbraio – AOSTA Teatro Splendor

1 marzo – CORTE FRANCA (Brescia) auditorium 1861 Unità d’Italia

3 marzo – ROMA palazzo dei Congressi EUR

8 marzo – BARI teatro Forma

13 marzo – NAPOLI teatro Acacia

15 e 16 marzo – FOGGIA teatro del Fuoco

17 marzo – CAMPOBASSO teatro Savoia

5 aprile – LEGNANO (Milano) teatro Citta di Legnano Talisio Tirinnanzi

6 aprile – CONCORDIA SULLA SECCHIA (Modena) teatro del Popolo

7 aprile – CAMOGLI (Genova) teatro Sociale

19 aprile – PONSACCO (Pisa) teatro Odeon

20 aprile – PESARO teatro Rossini

23 aprile – MESSINA teatro Vittorio Emanuele

28 aprile – MILANO blue Note

Immagine di copertina di Stefanino Benni

