Romina Falconi approda in radio e racconta il “Disturbo Ossessivo”

Romina Falconi, Disturbo Ossessivo: significato del testo del nuovo singolo

Già disponibile in rotazione radiofonica, Disturbo Ossessivo è il nuovo singolo di Romina Falconi (qui la nostra intervista), estratto dal concept album Rottincuore (Freak&Chic / ADA Music Italia / Warner Music), in cui la cantautrice dipinge una galleria di peccatori – anime imperfette che si raccontano senza filtri e senza assoluzioni – accompagnando l’ascoltatore in un viaggio dentro l’ombra, senza morale né pietà, in cui ogni canzone scava nelle fragilità, nelle cadute e nei pensieri che nessuno osa dire ad alta voce.

Ma non è tutto! In occasione dell’entrata in rotazione radiofonica del singolo, in via del tutto eccezionale, Romina ha infatti pubblicato un estratto di Rottincuore – Il Discofilm, recitato da Immanuel Casto che dialoga, nel ruolo del pensiero intrusivo, con la voce del celebre doppiatore Maurizio Merluzzo.

“Questa è la cronaca di una crepa che si allarga. Il reportage di una trapezista che inciampa proprio prima del salto. Vai tu a spiegare che volare è tutto, quando l’unica cosa che ti è toccata è restare a terra“, spiega la Falconi.

Poi, aggiunge: “Come funziona una testa che non si ferma mai? Fa quasi tenerezza chi non regge i pesi, ma nessuno racconta cosa succede quando a crollare è proprio il controllo. Disturbo Ossessivo è una canzone a orologeria: le mie lacrime in scala 3×3, distillate in un presagio di crollo già avvenuto.

Pensieri che non smettono di arrivare, che ti allagano il corpo. Rituali, compulsioni, il cuore che si vergogna persino di averli generati. È un atto d’amore per chi vive invaso da una mente tiranna. Per chi, ogni giorno, si costruisce una faccia tranquilla mentre dentro è in guerra“.

ROMINA FALCONI, “DISTURBO OSSESSIVO”: SIGNIFICATO E TESTO DEL nuovo singolo

Scritto da Romina Falconi e Roberto Casalino e prodotto da Leonardo Caminati e Niccolò Savinelli, il brano racconta la condizione di chi affronta ogni giorno una lotta silenziosa contro il peso dei propri pensieri, costretto a convivere con rituali, compulsioni e uno stato di allerta costante.

Il disturbo di cui canta la cantautrice non è però descritto soltanto come un’esperienza individuale, bensì come un vero e proprio fenomeno, spesso ignorato o frainteso, soprattutto nella sua dimensione più profonda: il crollo del controllo.

Disturbo Ossessivo restituisce così una rappresentazione intensa e consapevole del disagio mentale, mettendo in luce la distanza tra ciò che si mostra e ciò che si vive interiormente.

TESTO DEL BRANO

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la

E potevamo essere noi

Come quei due imbecilli al parco

Ma tu hai mollato il colpo

E ora il mio cuore è borotalco

Col terrore di sbagliare

E perdere il controllo

Ho controllato tutto

Tranne che io avevo un crollo

Ho chiuso finestre, gas, porte,

Se non controllo mi salta il palazzo

Faccio tre a tre tutte le scale

Perché altrimenti mi morirà il cane

Adesso come mi sento?

Potevo amarti e ti ho dato il peggio

Sono una paralizzata che volteggia sul trapezio

E un giorno imparerò a farе a meno di te, eh

Pеr ora nella testa ho una catastrofe che, eh

Mi fa sentire tanto male, male, male dentro

Vorrei che fosse male, male, maledetto il tempo

Che non ho più per stare con te, eh

Ti do le spalle amor

Che ho troppo amato perché, eh

Ci siamo fatti tanto male, male, male dentro

Lo senti pure tu quel male maledetto adesso?

Scusa il disturbo, son disturbata

Tolgo il disturbo-oh

E si invecchia con gli sbagli

Ed io detesto i vecchi saggi

È solo gente che ha sbagliato prima di noialtri

L’amore non si chiede

E quindi è giusto ch’io ti perda

Ho imparato la lezione

Come quei vecchi di merda

Sto soffocando,

Se non mi tocchi

La delusione ti entrata dagli occhi

Le mie stranezze, tu le adoravi,

Mi amavi solo perché non capivi

Ora amerai le stranezze degli altri

Dimenticando le mie

Io ti amo come un mendicante pieno di manie

E un giorno imparerò a fare a meno di te, eh

Per ora nella testa ho una catastrofe che, eh

Mi fa sentire tanto male, male, male dentro

Vorrei che fosse male, male, maledetto il tempo

Che non ho più per stare con te, eh

Ti do le spalle amor

Che ho troppo amato perché, eh

Ci siamo fatti tanto male, male, male dentro

Lo senti pure tu quel male maledetto adesso?

Scusa il disturbo, son disturbata

Tolgo il disturbo-oh

Scusa il disturbo, son disturbata

Tolgo il disturbo-oh

Scusa il disturbo, son disturbata

Tolgo il disturbo-oh

Male, male, male, maledetto adesso

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la

E un giorno imparerò a fare a meno di te, eh

Per ora nella testa ho una catastrofe che, eh

Mi fa sentire tanto male, male, male dentro

Vorrei che fosse male-male-maledetto il tempo

Che non ho più per stare con te, eh

Ti do le spalle amor

Che ho troppo amato perché, eh

Ci siamo fatti tanto male, male, male dentro

Lo senti pure tu quel male maledetto adesso?

ROMINA FALCONI, ROTTINCUORE – IL DISCOFILM

Qui, di seguito, riportiamo le date delle prossime proiezioni di ROTTINCUORE – IL DISCOFILM, il mediometraggio ispirato all’omonimo concept album, che mescola teatro, musica e poesia in una seduta di gruppo intensa, cruda e poetica, dove il dolore si trasforma in arte e l’autobiografia si fonde con l’immaginazione:

18 giugno – BERGAMO , Edonè (ore 21.30)

, Edonè (ore 21.30) 20 giugno – LA SPEZIA , Sunspace (ore 21.00)

, Sunspace (ore 21.00) 23 giugno – MILANO, CityLife Anteo (ore 21.30)

Il 28 giugno Romina Falconi sarà infine tra i protagonisti del Pride Milano sul palco finale.