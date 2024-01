Rokas, il cantautore urban-pop inaugura il 2024 con il nuovo singolo “Scusami”

Apprezzato dai colossi della scena – primo fra tutti Marracash, che in “Noi, Loro, Gli Altri” ha campionato il suo brano da oltre 1,3 milioni di stream “Giorni Stupidi” -, Rokas inaugura il 2024 con “Scusami“, il suo nuovo singolo disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 12 gennaio per Digitale 2000.

Prodotto dal duo Granato, il brano parla degli errori che tutti noi commettiamo inciampando nelle tentazioni, consapevoli che – talvolta – ciò che desideriamo porta a conseguenze indesiderate.

Attraverso metafore eloquenti, il cantautore urban-pop esplora così il complicato rapporto tra opposti che, mentre si attraggono, finiscono spesso anche per respingersi.

Ed ecco che, in poco meno di 3 minuti, “Scusami“ traccia i contorni di questo dualismo, che raramente riesce a risolversi in modo razionale, lasciando spazio all’imprevedibilità della chimica che, sebbene potente, non sempre basta per trovare il perfetto incastro.

Per la stesura di “Scusami” Rokas ha attinto dall’immaginario delle strade infinite tipico dell’America On The Road e, in particolare, si è ispirato al percorso leggendario della Route 66, con atmosfere alla “Natural Born Killers“.

Per quanto riguarda il sound, invece, il brano viaggia su synth vibranti e colorati, specchiandosi nelle dinamiche sfumature pop made USA degli ultimi anni.